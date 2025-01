Manuel Luís Goucha para Margarida: «Eu não quero, de todo, invadir a sua privacidade... Mas há uma pergunta que me apetece fazer-lhe»

Manuel Luís Goucha, emocionado pela história de superação de Margarida, fez uma pergunta marcante. A resposta de Margarida, repleta de tristeza, revelou o impacto das dificuldades familiares na sua vida e levou-a às lágrimas.

A jovem Margarida, de 21 anos destacou-se como uma das finalistas da oitava edição da Casa dos Segredos. Apesar de não ter alcançado o prémio principal, terminou o programa no honroso 4.º lugar, obtendo 3% dos votos do público.

Um passado de superação

A vida de Margarida não foi isenta de desafios. Durante a adolescência, enfrentou bullying e chegou a sofrer de depressão. Aos 17 anos, o seu peso desceu drasticamente para 50 quilos, levando-a a procurar ajuda psiquiátrica. Além disso, viveu momentos de tristeza ao não presenciar amor entre os pais. Manuel Luís Goucha confessou que a história de Margarida é das que mais lhe impactou e, baseando-se no questionário de Margarida, questionou: "Eu não quero, de todo, invadir a sua privacidade... Mas há uma pergunta que me apetece fazer-lhe. A sua mãe consegue ser uma mulher feliz?". Foi esta pergunta que levou Margarida às lágrimas: "Acho que não (é feliz). Eu sinto que ela vê aquilo que o Gonçalo me faz sentir, o amor que me dá e ela própria não acredita. Fico triste por ela, porque merecia muito mais".

A força do amor

Foi através das redes sociais que Margarida conheceu Gonçalo, que descreve como o seu grande apoio emocional. “O Gonçalo ajudou-me a superar os momentos mais difíceis. Ele é a pessoa com quem quero passar o resto da minha vida”, confidenciou.

Uma história de determinação

Nascida em Terras de Bouro, Margarida viveu até aos 17 anos na casa da família paterna. Foi em Braga que concluiu o ensino secundário, mas a sua ambição levou-a a Aveiro, onde inicialmente se inscreveu em Engenharia Mecânica. Contudo, percebeu rapidamente que a sua vocação estava noutra área, transitando para Marketing e Comunicação Empresarial, curso que frequenta atualmente.

Além dos estudos, Margarida é Criadora de Conteúdos Digitais e dedica-se à promoção de um estilo de vida saudável, sendo apaixonada por culinária saudável e fitness. Com disciplina, pesa os alimentos e pratica exercício físico regularmente, algo que partilha nas suas redes sociais.

Atualmente, vive com o namorado, Gonçalo, com quem partilhou o segredo durante o programa. Os dois formam uma dupla tanto no âmbito pessoal quanto profissional, já que trabalham juntos na promoção do estúdio de fitness gerido por Gonçalo.