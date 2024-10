Manuel Luís Goucha questiona Flávia: «Acha que deu imagem de burra?»

No Goucha, a ex-concorrente do Secret Story falou sobre a estratégia que levou para o jogo antes de dar a conhecer a sua surpreendente história de vida.

No último domingo, a “Casa dos Segredos” despediu-se de Flávia, que foi expulsa do programa com 22% dos votos, tornando-se assim na sexta participante a abandonar a competição. Conhecida pela sua personalidade forte, Flávia não conseguiu conquistar o apoio do público para continuar no jogo. Dentro do jogo, admite que se fez passar por algo que não é: "A minha estratégia de jogo era mesmo essa. A parte brincalhona faz mesmo parte de mim, mas a parte de entrar em guerra e não conseguir sair dela era tudo propositado". Manuel Luís Goucha questionou a Flávia: "Acha que deu imagem de burra, de uma certa futilidade?" Flávia pensa que sim, tanto que admitiu à voz que estava cansada de fingir ser burra.

O Segredo de Flávia

O segredo de Flávia, que poucos esperavam, era “Sou CEO de uma empresa de sucesso”. Flávia, que sempre se destacou por uma visão empreendedora, revelou ter dado continuidade a uma tradição familiar. Numa entrevista emotiva, a concorrente revelou que a família tinha um negócio que acabou por falir, levando o pai a enfrentar um período conturbado. “O meu pai fez tudo para salvar a empresa, mas não conseguiu”, recordou. Este evento, que impactou toda a família, fez com que Flávia temesse o pior: "Achei mesmo, e tenho esse medo, que ia ficar sozinha". Flávia recordou que o pai se deixou levar pelo álcool, que a mãe admitia viver apenas pelo irmão e que este tem problemas cognitivos.

Flávia despertou a força em si e contou aos pais a vontade de dar continuidade ao projeto e criar algo próprio. O resultado foi uma empresa de sucesso, da qual se orgulha e que marcou o seu percurso pessoal e profissional.

Infância, Família e Superação

Flávia nasceu em Guimarães e viveu os primeiros anos com a sua avó materna, quem considera uma “referência na vida”. Foi também durante a infância que Flávia enfrentou uma situação que marcou a sua vida pessoal.

A ligação com o irmão é outro dos pontos centrais na vida de Flávia. A concorrente revelou que este enfrenta uma doença cognitiva. Desde muito jovem, Flávia desempenhou um papel crucial no seu bem-estar.

O Sonho da Música e a Carreira como NUFLA

Flávia estudou termalismo e bem-estar, mas foi na música que encontrou uma paixão verdadeira. Sob o nome artístico de “NUFLA”, lançou-se no mundo musical há três anos, tendo estreado com o single “Call Me”. Embora nunca tenha tido aulas de canto, Flávia alimenta o sonho de um dia se afirmar como cantora profissional. Na Casa dos Segredos, tornou o seu tema «Universo» um sucesso.

Uma Participação Intensa na “Casa dos Segredos”

A relação com Ruben, um dos colegas de casa, foi também motivo de interesse e gerou momentos que deram que falar. Hoje, admitiu que é um homem bonito e que gostou de o conhecer.