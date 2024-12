Muito além de Ruben: Rita partilha detalhes emocionantes da sua vida

Rita, ex-concorrente do Secret Story, estará no programa Goucha para uma entrevista intimista. Além da experiência no reality show, a jovem falará sobre a relação conturbada com o pai e o apoio da irmã gémea.

Rita, a ex-concorrente que marcou a última edição do «Secret Story» antes de ser expulsa, estará à conversa com Manuel Luís Goucha no programa «Goucha». A entrevista promete trazer uma perspetiva mais pessoal sobre a sua experiência no reality show, onde se destacou pelo romance com Marcelo e pela dinâmica peculiar com o ex-namorado, Ruben.

No entanto, a conversa vai muito além dos momentos vividos no programa. Manuel Luís Goucha conduz uma abordagem mais intimista, explorando a história de vida de Rita, marcada por desafios familiares profundos. A jovem irá falar sobre a relação conturbada com o pai, que moldou muitas das suas decisões e experiências, e sobre o apoio incondicional da irmã gémea, que descreve como a sua maior força e inspiração.

Recorde-se que Rita já esteve no programa «Dois às 10», onde não escondeu a mágoa com Ruben, o seu ex-namorado.