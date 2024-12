Rita declara-se a Marcelo: «Lá dentro não era só o meu namorado, era o meu melhor amigo»

Rita sobre palavras do pai de Marcelo: «Ainda não falei com ele. Foi uma surpresa...»

Na última edição da Casa dos Segredos, Rita entrou com o ex-namorado Ruben Silvestre, mas foi com Marcelo que desenvolveu uma relação amorosa. No «Goucha», declarou o amor ao namorado e reagiu às palavras polémicas do ex-namorado.

A entrada na ‘Casa dos Segredos’ e a relação com o ex Ruben e o atual Marcelo



Na mais recente edição da Casa dos Segredos, Rita entrou ao lado do ex-namorado Ruben Silvestre, com quem manteve uma relação de sentimentos contraditórios durante anos. Durante o programa, Rita e Ruben até se deram bem e, por isso, quando saiu Rita ficou em choque ao ver que o ex-namorado recusou levantar-se para cumprimentá-la. Entretanto, Ruben esteve no «Dois às 10», onde se mostrou arrependido. Rita reagiu a estas declarações, mas não escondeu mágoa: "A primeira pessoa a quem devia pedir desculpa era a mim, não a Portugal inteiro"

Dentro da casa, Rita apaixonou-se por Marcelo, mas nega que tenha usado o romance para provocar ciúmes ao ex-namorado. Relembrou como a paixão surgiu e declarou-se: "Lá dentro não era só o meu namorado, era o meu melhor amigo".

Apesar de tudo, o pai do namorado parece não acreditar no futuro da relação. Ainda assim, Rita acredita que as coisas vão correr da melhor forma, revelando ainda que não conversou com o "sogro".

Uma infância marcada pela ausência do pai

Rita Almeida nasceu em Viseu, onde cresceu rodeada de mulheres: a mãe e as suas três irmãs. A relação com o pai foi praticamente inexistente desde a infância, já que este formou uma nova família quando Rita ainda era pequena. "O meu pai abandonou-nos quando eu e a minha irmã gémea éramos pequenas", desabafa. Apesar disso, Rita reconhece o papel fundamental da mãe e das irmãs na sua vida. "Graças à minha mãe e às minhas irmãs, eu tive uma infância feliz", afirma, acrescentando que elas são "os grandes pilares" da sua vida.

Contudo, o pai de Rita várias vezes voltou à família. Mas como volta, tão depressa também desaparece.