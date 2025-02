Vânia Sá faz confissão a Manuel Luís Goucha: «O meu filho tem nome há 5 anos»

Vânia Sá, expulsa do Secret Story – Desafio Final com 13% dos votos, falou do seu lado mais privado a Manuel Luís Goucha.

Vânia Sá, uma das concorrentes mais polémicas da história dos reality shows em Portugal, voltou a entrar na casa do Secret Story para um novo desafio. No entanto, a sua participação chegou ao fim no passado domingo, 16 de fevereiro, ao ser expulsa com apenas 13% dos votos do público. Já fora da casa, a ex-concorrente esteve no programa «Goucha» e falou sobre a sua vida mais privada. Atualmente, Vânia está numa relação feliz há 11 anos e confessou a Manuel Luís Goucha já ter nome para o filho: "O meu filho tem nome há 5 anos. Ainda não o tenho mas já tenho nome: vai ser Afonso". Admite que por isso, ficou com um certo carinho com Afonso, colega de jogo.

Fora dos reality shows, Vânia construiu uma carreira como empreendedora de sucesso, nomeadamente uma loja de roupa. Manuel Luís Goucha questionou a convidada sobre o local onde vai buscar as peças de roupa. A ex-concorrente respondeu de imediato e aproveitou para rebater os críticos.

“Ai, por todo o lado! Ultimamente, tenho comprado muito em Itália. As pessoas falam, há um certo zum-zum, mas eu tenho fatura e posso mostrá-la a quem está tão indignado. Aliás, a quem quiser abrir um negócio, porque parece haver muita gente incomodada com aquilo que eu ganho".

Veja o momento:

O percurso de Vânia Sá: do "Secret Story" ao empreendedorismo

A sua primeira participação no Secret Story, em 2014, foi repleta de momentos de tensão e discussões acesas, que lhe valeram a reputação de concorrente polémica. Na altura, entrou no programa com o segredo "Vejo mortos", e revelou que desde criança tem visões e premonições.

Fora dos reality shows, Vânia construiu uma carreira como empreendedora de sucesso. Apesar de ser licenciada em Terapia Ocupacional, nunca exerceu a profissão, preferindo enveredar pelo mundo dos negócios. “Já abri um restaurante e este ano lancei uma linha de cosmética”, revelou. Atualmente, gere uma marca de roupa com loja física e online, assumindo que a sua entrada no Secret Story – Desafio Final teve também como objetivo dar visibilidade ao seu projeto.

Um regresso ao jogo marcado por confrontos

Desde a sua entrada na casa, no dia 26 de janeiro, ao lado de Miguel Vicente, Vânia esteve no centro de algumas discussões. A ex-concorrente admitiu que o convívio com os restantes participantes foi inesquecível, apesar de todas as polémicas.

O futuro de Vânia fora da casa

Agora que está fora do Secret Story – Desafio Final, Vânia volta focar-se nos seus projetos e na sua vida pessoal. Apesar da expulsão, a sua passagem pelo programa voltou a dar que falar e mostrou que continua a ser uma figura marcante no universo dos reality shows em Portugal.