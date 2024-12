Manuel Luís Goucha e Rui Oliveira apresentam a melhor receita de carne para a passagem de ano

Recordamos uma receita de carne ideal para o jantar de preparação para o novo ano.

Ingredientes:

- Lombo de porco preto;

- Bacon de toucinho;

- Couve flor, cenoura e alho francês, tomilho;

- Azeite, sal e pimenta;

- Natas;

- Alho e cebola;

- Cogumelos;

- Vinho branco;



Preparação:

- Num tabuleiro, deitar um pouco de azeite. Adicionar couve flor fatiada, regar novamente com azeite. Polvilhar com cúrcuma, sal e pimenta preta. Junte os outros legumes (cenouras e alho francês temperados com sal, pimenta e tomilho) cortados em pedaços e levar ao forno. Quando estiverem cozinhados, juntar o queijo da ilha ralado e voltar a colocar no forno para gratinar.

- Numa frigideira, colocar um pouco de azeite e tomilho para saltear as batatas com casca.



- Numa outra frigideira, colocar sal marinho e pimenta preta no fundo da frigideira. Colocar o lombo de porco para ganhar o aroma. Adicionar azeite para dourá-lo e acabar de cozinhar no forno numa outra frigideira.

- Na mesma frigideira onde selou o lombo, juntar o toucinho de forma a derreter o mesmo. Adicionar alho e cebola. Deixar saltear um pouco e juntar os cogumelos cortados em pedaços. Adicionar vinho, e quando estiver evaporado, deve adicionar as natas para ser o molho para acompanhar o lombo.

Servir tudo a seu gosto no mesmo tabuleiro.