Esta receita de bacalhau vai surpreender toda a família no Natal

Rui Oliveira ensina a preparar uma receita de mil-folhas de bacalhau.

Ingredientes:

Batatas;

Bochechas de bacalhau (pode fazer com outra parte do bacalhau);

Azeite e alho;

Louro;

Cebola fresca;

Chalota;

Pimento, tomate, espargos e couve;

Ovo.

Preparação dos crepes de batata:

Comece por descascar a batata e ralar para que fique feita em “palha”.

Coloque uma colher de manteiga na frigideira, deixe derreter e adicione a batata em palha, calcando-a na frigideira.

Leve a frigideira ao forno durante uns minutos, para que a batata fique estaladiça e em crepe.

Repita o processo até ter 3 crepes.

Preparação do bacalhau:

Numa frigideira, coloque azeite com 1 folha de louro, 2 dentes alho, 1 cebola fresca e 1 chalota. Depois de refogado, colocar pimento, tomate cortado, espargos e couve. Depois, juntar um pouco de vinho branco

Cortar as bochechas de bacalhau em pedaços e juntar à frigideira. Se gostar, pode adicionar um pouco de picante.

Deixe cozinhar durante poucos minutos. De seguida, retirar parte da mistura para um tacho e colocar um ovo por cima. Levar ao forno para escalfá-lo.

Assim que estiver escalfado retirar e começar a montar o prato: no fundo coloque uma folha do crepe de batata, por cima colocar a mistura de legumes e bacalhau. Colocar outra folha do crepe de batata, outra camada da mistura do bacalhau. Terminar com uma última folha do crepe de batata e por cima o ovo escalfado.

