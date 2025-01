Rui Oliveira e Manuel Luís Goucha ensinam a fazer «peixe ao sal». Veja a receita passo a passo!

Nas redes sociais, Manuel Luís Goucha e o marido Rui Oliveira partilharam uma receita que fez sucesso entre os seguidores.

Ingredientes:

Para o robalo:

1 robalo fresco (de tamanho médio a grande)

Água com bastante sal (para demolhar)

Para o tempero:

4 dentes de alho

3 folhas de louro

Ervas aromáticas (salsa, coentros, funcho, malagueta)

1 colher de chá de pimentão-doce

Raspa e sumo de 1 limão

2 colheres de sopa de azeite

Sal q.b.

Para os legumes:

Batatas com casca (cortadas ao meio)

Chalotas (cortadas grosseiramente)

Dentes de alho (cortados grosseiramente)

Pimenta-preta e sal q.b.

1 alho-francês (cortado longitudinalmente)

Azeite q.b.

Para a cobertura de sal:

1 camada de sal grosso (para o fundo do tabuleiro)

Couve portuguesa (folhas inteiras, lavadas)

Sal grosso (o suficiente para cobrir o peixe)

3 claras de ovo

Um pouco de água

Preparação:

Preparar o robalo:

Comece por colocar o robalo em água fria com bastante sal. Deixe-o assim durante 1 hora, para que absorva ligeiramente o tempero e fique firme. Enxague bem com água corrente antes de continuar.

Preparar o tempero:

Num almofariz ou triturador, moa os alhos, as folhas de louro, as ervas aromáticas (salsa, coentros, funcho, malagueta), o pimentão-doce e um pouco de sal até obter uma pasta. Acrescente a raspa de limão, o sumo de limão e o azeite, misturando bem. Reserve.

Rechear o robalo:

Seque o robalo com papel absorvente. Abra uma pequena cavidade no interior do peixe e recheie-o com a mistura de temperos que preparou.

Preparar os legumes

Disponha as batatas cortadas ao meio, as chalotas e os dentes de alho em um tabuleiro de forno. Tempere com pimenta-preta e sal a gosto e regue com azeite. Adicione o alho-francês cortado longitudinalmente ao redor das batatas. Reserve.

Preparar a cobertura de sal:

Forre o fundo de um tabuleiro grande com uma camada generosa de sal grosso. Sobre o sal, coloque as folhas de couve portuguesa. Disponha o robalo recheado sobre as folhas de couve. Bata as 3 claras de ovo e adicione um pouco de água ao sal e cubra completamente o peixe com sal grosso, formando uma crosta uniforme.

Assar:

Pré-aqueça o forno a 180°C. Leve o tabuleiro com o robalo ao forno por cerca de 30-40 minutos, ou até que o sal esteja dourado e crocante.

Servir:

Retire o tabuleiro do forno e deixe descansar por alguns minutos. Com cuidado, quebre a crosta de sal e retire o robalo. Retire as escamas e as espinhas. Sirva o robalo acompanhado das batatas assadas e dos legumes.