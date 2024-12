Sabor e tradição: Reinvente o Natal com Canja de Bacalhau

Há quem não aprecie o tradicional Bacalhau com Couves, ou Bacalhau no forno. Por isso, experimente esta receita de Manuel Luís Goucha e Rui Oliveira Nunes.

Aprenda a fazer uma receita alternativa de Bacalhau para o Natal:

Ingredientes:

- Bacalhau;

- Espinafres;

- Massa folhada de compra;

- Queijo de alho e ervas aromáticas;

- Louro, alho e cebolas;

- Farinha;

- Manteiga;

- Limão;

- Pimentão doce;

Preparação:

Para fazer o folhado que vai acompanhar a canja:

- Saltear os espinafres em azeite e alho.

- Esticar a massa folhada de compra em farinha, para que fique fininha. Colocar de forma espalhada os espinafres e o queijo de alo e ervas aromáticas. (Pode fazer dois folhados). Enrolar e colocar numa frigideira. Pincelar com ovo e levar ao forno durante pelo menos 25 minutos para cozinhar.

Para fazer a canja:

- Ferver água com meia cebola, quatro dentes de alho, duas folhas de louro e um generoso fio de azeite para cozer o bacalhau (duas postas);

- Fazer um molho à parte para engrossar a canja: numa frigideira, deve caramelizar manteiga (derreter e deixar queimar um pouco), juntar um pouco de farinha e mexer para que os dois alimentos se envolvam. No fim, levar ao forno durante pouco tempo para retirar o sabor da farinha;

- Quando o bacalhau estiver cozinhado, deve retirá-lo e desfiá-lo (reserve-o) e coar o caldo da cozedura. Quando só tiver o caldo, ir juntando aos poucos a mistura de manteiga e farinha para engrossar o caldo e mexer muito bem. Juntar o bacalhau desfiado e deixar cozinhar;

- Numa outra frigideira, colocar um pouco de azeite, pimentão doce e raspa de casca de limão;

- Cortar os coentros em pedaços pequenos e colocar no fundo da terrina onde vai servir. Adicionar a canja de bacalhau e colocar por cima o azeite quente com o pimentão doce. Cortar o folhado de espinafres às fatias e servir no prato a canja, com uma fatia do folhado no meio.