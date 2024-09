«Uma entrada que nunca comi»: Marido de Goucha surpreende o apresentador com receita especial

O apresentador Manuel Luís Goucha tem deliciado os fãs nas redes sociais.

Manuel Luís Goucha está de férias e tem partilhado momentos ao lado do marido Rui Oliveira. No Alentejo, várias são as receitas que mostram aos seguidores e a mais recente é uma novidade até para o próprio apresentador. Rui Oliveira preparou uma fatias de pão com manteiga e figos. Veja tudo aqui:

Veja ainda:

Manuel Luís Goucha preparou uma sobremesa que deliciou os seus seguidores.

- Tenha biscoitos longos (podem ser palitos la reine)

- Reserve queijo creme adoçado com açúcar em pó e iogurte grego;

- Ferva leite com uma colher de sobremesa de poejo. Neste leite, passe os biscoitos.

- Prepare 500 gramas de queijo Filadélfia, junte uma colher de sopa de açúcar em pó e duas gemas de ovo. Junte 4 ou 5 colheres de sopa de iogurte grego. Bata as duas claras em castelo e adicione à mistura.

- Num tabuleiro, coloque os biscoitos mergulhados em leite. Distribua por cima framboesas e morangos. Depois coloque a mistura do creme por cima. Faça uma nova camada de palitos e creme.

- Leve ao frigorífico durante pelo menos 3 horas.

Veja aqui em vídeo: