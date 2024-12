Aletria de Natal: a receita que não pode faltar na consoada de Manuel Luís Goucha

Na quadra natalícia, não há dieta que resista. Manuel Luís Goucha, conhecido por mostrar as suas receitas, falou do prato doce que não poderia faltar na ceia de Natal.

Manuel Luís Goucha respondeu a várias perguntas da equipa digital da TVI sobre a temática do Natal. Uma das questões tem a ver com a ceia de Natal, nomeadamente o que não pode faltar na mesa. Apesar de não cozinhar no Natal, por passar o mesmo fora de Portugal, Manuel Luís Goucha confidenciou: "Se eu fizesse uma ceia de Natal, não poderia faltar a aletria. A aletria que no meu caso é cozinhada num ponto de açúcar"

Quer aprender a fazer? Deixamos aqui uma sugestão de receita:

Receita Tradicional de Aletria no Ponto de Açúcar

Ingredientes:

250 g de aletria

1 litro de leite

300 g de açúcar

1 casca de limão (sem a parte branca)

1 pau de canela

4 gemas de ovo

1 colher de sopa de manteiga

Canela em pó (para polvilhar)

Água q.b.

Preparação: