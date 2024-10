A receita de carne assada perfeita para dias frios

DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Mais uma sugestão de Manuel Luís Goucha

O apresentador Manuel Luís Goucha é conhecido por partilhar receitas nas suas redes sociais. O apresentador partilhou uma vez mais uma sugestão deliciosa.

Ingredientes:

1 peça de chambão (carne de vaca)

Azeite q.b.

Manteiga q.b.

1 cebola grande, cortada grosseiramente

2 dentes de alho, cortados grosseiramente

2 cenouras, cortadas grosseiramente

1 raminho de tomilho

1 malagueta

2 folhas de louro

2 talos de aipo, cortados

500 ml de vinho tinto

Sal q.b.

Água q.b.

Para o molho:

1 cebola, picada

2 dentes de alho, picados

Azeite q.b.

Vinagre de vinho tinto q.b.

1 dl de vinho tinto

3 conchas do molho da assadura

Acompanhamentos:

Cogumelos, salteados em azeite

Cenouras, cortadas em palitos e aferventadas

Manteiga e mel q.b.

Puré de batata (feito com natas, não leite)

Preparação:

- Numa panela ou tacho, aqueça azeite e manteiga em quantidade suficiente para cobrir o fundo. Adicione a peça de chambão e caramelize-a, dourando todos os lados da carne.

- Junte à panela a cebola, os dentes de alho, as cenouras, o raminho de tomilho, a malagueta, as folhas de louro e os talos de aipo. Mexa tudo bem e deixe refogar durante alguns minutos. Adicione meio litro de vinho tinto e deixe ferver ligeiramente. Tempere com sal a gosto e acrescente água até cobrir todos os ingredientes.

- Tape o tacho e leve ao forno, pré-aquecido a 160°C, durante cerca de 3 horas e meia. A carne deverá cozinhar lentamente até ficar macia e suculenta.

- Após o tempo de assadura, retire o chambão e coe o molho. Ferva o molho até reduzir um pouco. Entretanto, faça um refogado à parte com a cebola e os dentes de alho picados, refogando em azeite. Acrescente um pouco de vinagre de vinho tinto e deixe ferver.

- Junte 1 decilitro de vinho tinto ao refogado, deixe evaporar ligeiramente o álcool e adicione 3 conchas do molho da assadura. Deixe o molho apurar durante alguns minutos.

Os acompanhamentos:

Cogumelos: Salteie os cogumelos em azeite até ficarem dourados.

Cenouras: Derreta manteiga e mel numa frigideira e adicione os palitos de cenoura, previamente aferventados durante 10 minutos. Envolva bem até caramelizarem.

Puré de Batata: Cozinhe as batatas, faça um puré suave e misture com natas em vez de leite, para obter uma textura mais rica e cremosa.

