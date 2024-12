Manuel Luís Goucha agradece a Cristina Ferreira: «O amor que sempre nos uniu é a toda a prova»

Cristina Ferreira anunciou o fim da revista Cristina e escolheu Manuel Luís Goucha para a última capa, em homenagem à amizade de mais de 15 anos. O apresentador fez um agradecimento público nas redes sociais e refletiu sobre o fim do projeto da colega e amiga.

Numa entrevista publicada na edição final, Cristina revelou que Goucha ficou surpreendido com o convite e questionou como ela se sentia ao encerrar o projeto. A resposta foi clara: "Completamente tranquila".

O apresentador das tardes da TVI já reagiu ao fim do projeto. Nas redes sociais, Manuel Luís Goucha agradeceu a Cristina Ferreira e declarou-se "O amor que sempre nos uniu é a toda a prova". O apresentador falou ainda do projeto especial que acompanhou os últimos anos de Cristina Ferreira: "Este era um projecto cuidado e inovador que agora chega ao fim. Mas desde o primeiro dia, e já lá vão 10 anos, que sempre lhe ouvi dizer, com o pragmatismo que a caracteriza, que no dia em que a revista já não fizesse o mesmo sentido … acabaria".

Veja a publicação do apresentador:

A apresentadora explicou que a escolha de Goucha foi natural, já que ele foi a figura mais presente nas edições da revista ao longo dos anos, além de representar a amizade que os une há mais de 15 anos.

Veja a publicação: