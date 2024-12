Após dois transplantes falhados, Margarida vive dependente de uma máquina: «É mais difícil encontrar alguém compatível»

DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Margarida fez uma sessão fotográfica assumindo as marcas de 40 cirurgias: «Recebi mensagens de pessoas conhecidas»

Margarida Baptista, diagnosticada com Síndrome Hemolítico Urémico Atípica aos 9 meses, vive uma luta pela vida marcada por dois transplantes renais rejeitados. Desde 2019, depende de hemodiálise e, aos 31 anos, aguarda um terceiro transplante, enfrentando o desafio de encontrar um doador compatível.

Margarida Baptista, diagnosticada com Síndrome Hemolítico Urémico Atípica aos 9 meses, enfrentou desde cedo uma batalha pela vida. A insuficiência renal, consequência direta da doença, levou-a ao primeiro transplante de rim aos quatro anos e a um segundo aos 12, permitindo-lhe viver com qualidade por períodos limitados. No entanto, o destino trouxe novos desafios: ambos os transplantes foram rejeitados pelo organismo, forçando Margarida a regressar à hemodiálise em 2019. Atualmente, aos 31 anos, aguarda na lista de espera por um terceiro transplante, sabendo que é mais difícil por ter rejeitado dois: "É muito mais difícil encontrar alguém compatível".

Assim, enfrenta com resiliência uma rotina exigente de tratamentos enquanto mantém vivos os seus sonhos de ser mãe e construir uma família ao lado do marido, João, o seu maior pilar.

Uma Infância Marcada pela Doença

“Tinha menos de um ano quando fui diagnosticada com uma doença nos rins”, recorda Margarida. A doença levou-a a enfrentar longos períodos de hospitalização, incluindo um coma de três semanas em bebé. “Passei muito tempo no hospital, mas tive uma infância feliz”, afirma, sublinhando o apoio constante da família e o carinho dos profissionais de saúde.

Aos quatro anos, Margarida foi submetida ao seu primeiro transplante de rim, uma operação que lhe trouxe esperança, ainda que temporária. “O hospital era a minha primeira casa e era muito mimada pelos médicos”, conta com um sorriso. No entanto, seis anos depois, o órgão deixou de funcionar, obrigando-a a voltar à hemodiálise.

O Segundo Transplante: Um Recomeço

Aos 12 anos, Margarida viveu o dia que descreve como um dos mais felizes da sua vida. Foi nesse momento que recebeu o seu segundo rim transplantado. “Depois do segundo transplante, vivi saudável durante 14 anos”, lembra com gratidão. No entanto, sempre teve consciência de que o órgão tinha um prazo de validade.

“A minha mãe foi sempre o meu pilar”, destaca Margarida, especialmente durante a adolescência, um período marcado pelas dificuldades em aceitar as cicatrizes no corpo.

A Rejeição e o Recomeço

Em 2019, o rim transplantado foi rejeitado pelo organismo de Margarida, forçando-a a retomar as sessões de hemodiálise três vezes por semana. “A insuficiência renal é a minha realidade e tenho de a aceitar”, diz com serenidade.

Apesar do regresso às dificuldades, Margarida encontrou no marido, João, um apoio incondicional. Conheceram-se em 2016, num período de relativa estabilidade de saúde. “Quando tive de voltar a fazer diálise, achei que o João me ia deixar”, admite. Mas João provou o contrário: “O João não desistiu de mim e esteve sempre ao meu lado.”

Amor, Resiliência e Sonhos

Casar foi um dos sonhos que Margarida julgava impossível de concretizar. Hoje, planeia o próximo grande passo: ser mãe. A doença pode ser impeditiva de ter filho biológico, mas mostrou que os seus planos incluem também a adoção, caso a gravidez não seja possível.

João, por sua vez, fala com orgulho da força de Margarida. “A Margarida é uma mulher lutadora e cheia de força”, afirma, acrescentando que está ansioso para partilhar o sonho de construir uma família com ela.

A Luta Continua

Enquanto aguarda um terceiro transplante, Margarida não desiste de viver plenamente. Em 2020, participou numa sessão fotográfica em que assumiu as suas cicatrizes, mostrando que a aceitação é um dos caminhos para a felicidade. “A minha doença não me impede de ser feliz”, conclui Margarida, uma mulher cuja história inspira coragem e esperança.