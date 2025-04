A «filha» de Manuel Luís Goucha e Rita Guerra cresceu e já segue as pisadas da mãe

Madalena Guerra tem 18 anos e começa a fazer sucesso nas redes sociais.

No programa Funtástico, transmitido pela TVI, Manuel Luís Goucha e a cantora Rita Guerra protagonizaram um momento nostálgico e divertido ao recordarem uma história que os liga há quase vinte anos.

Durante a emissão, em que Rita Guerra participou como jurada convidada, os dois revisitaram uma memória marcante vivida no programa Canta por Mim. Foi nesse palco que Rita, grávida de oito meses, e Goucha partilharam uma atuação que ficou na memória... e não só. Num gesto espontâneo e com o humor que o caracteriza, Goucha brincou com a situação e declarou, em direto, que o bebé que Rita esperava era sua "filha". A piada rapidamente se tornou um símbolo entre ambos, resistindo ao passar dos anos.

Hoje, essa "filha televisiva" tem nome e talento: Madalena Guerra, que completou recentemente 18 anos e começa a dar nas vistas nas redes sociais. A jovem tem revelado os seus dotes vocais em vídeos partilhados pela mãe, que se mostra visivelmente orgulhosa: “Orgulho, filha linda”, escreveu Rita, num dos registos mais recentes.

Recorde ainda a atuação de Manuel Luís Goucha com Rita Guerra no programa «Canta por mim».