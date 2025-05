Todos a conhecem como Rita Pereira, mas tem outro nome que pode surpreendê-lo

É uma das atrizes mais conhecidas em Portugal e com mais seguidores nas redes sociais.

Rita Pereira é uma das figuras mais conhecidas do panorama televisivo português, especialmente graças à sua longa ligação à TVI. Atriz, apresentadora e também influencer, Rita destacou-se inicialmente como atriz na série juvenil Morangos com Açúcar, onde ganhou grande popularidade junto do público mais jovem. Desde então, cimentou a sua carreira com diversos papéis em novelas de sucesso, como A Única Mulher, Remédio Santo e Quero é Viver.

Além da sua faceta artística, Rita é também uma presença assídua nas redes sociais, onde partilha momentos do seu quotidiano, opiniões, viagens e, claro, a sua vida enquanto mãe do pequeno Lonô e Lowê. Com um estilo muito próprio e uma personalidade forte, é conhecida por não ter receio de se afirmar — o que a torna, para muitos, uma inspiração.

Um detalhe curioso: o segundo nome que poucos conhecem

Embora o público a conheça simplesmente como Rita Pereira, o seu nome completo é Rita Andreia Martins Pereira. O “Andreia” raramente é referido nos meios de comunicação ou nas suas redes sociais, o que o torna um pequeno mistério para muitos fãs. Este detalhe reforça o lado mais íntimo da artista, que, apesar de estar muito exposta mediaticamente, ainda guarda algumas particularidades só suas.

