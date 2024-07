Carlos Areia recorda escândalo e chuva de críticas à relação com Rosa Bela, 48 anos mais nova: «As minhas filhas estavam contra»

DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Carlos Areia e a história de amor com Rosa Bela, 48 anos mais nova: «Ultrapassou todas as minhas expectativas»

Carlos Areia e a história de amor com Rosa Bela, 48 anos mais nova: «Ultrapassou todas as minhas expectativas»

A concorrente do «Dilema» é 48 anos mais nova que Carlos Areia: «A tua história com Rosa Bela foi um verdadeiro escândalo»

No Goucha, conversamos com o ator Carlos Areia, que nos fala da sua relação com Rosa Bela, 48 anos mais nova.

Carlos Areia tem mais de 40 anos de carreira e uma vida marcada por altos e baixos. Hoje conhecemos a sua história numa conversa única.

Da sua vida, um dos aspetos mais surpreendentes são as histórias de amor, nomeadamente a relação com a atriz Rosa Bela, 48 anos mais nova. Admite que ouviu muita coisa negativa, mas o que é certo é que estão juntos há muitos anos: «As minhas filhas estavam contra». Admite que foi uma época difícil, mas que o tempo curou tudo. Comentou ainda a prestação da companheira no programa «Dilema», mostrando-se orgulhoso.

Carlos Areia foi surpreendido pelas filhas.

Mas as histórias de amor que surpreendem começaram antes. O primeiro relacionamento durou 3 anos e deu Cristina Areia como fruto. Contudo, esta relação terminou de forma «escandalosa». O ator envolveu-se com Rosa Areia, também casada, para choque de toda comunidade e do bairro onde morava: «Andámos fugidos».

Uma relação que durou 30 anos, que deu uma filha e que se degradou ao longo do tempo.

Da infância à adultez

As memórias de infância do ator não são as melhores. Cresceu sem pais e a saltar de casa em casa. A mãe morreu quando este tinha 2 anos e o pai estava preso quando nasceu: «Uma das minhas maiores mágoas é não ter memórias da minha mãe».

O ator conheceu o pai na prisão, chegou a viver com este mas a relação sempre foi intermitente. Por causa deste cenário, Carlos Areia passou parte da infância com a avó materna e uma tia e com várias dificuldades financeiras.

Começou a trabalhar na infância e fez um pouco de tudo. Foi de forma amadora que começou a «brincar» aos teatros e o gosto ficou. Estreou-se profissionalmente na revista em 1982 e desde então somou vários projetos em teatro e televisão.