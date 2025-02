Maior amigo de Manuel Luís Goucha é uma figura da televisão. Descubra quem é!

Foi no programa Funtástico que Manuel Luís Goucha falou com carinho de um apresentador português.

No Funtástico, Antonieta, jurada da Sentença e convidada do Funtástico, fala de momentos em que foi com o seu grupo de mulheres poveiras à RTP, no tempo em que Manuel Luís Goucha era apresentador da estação pública. Recorda com carinho que foi lá que conheceu o apresentador Hélder Reis, que na altura servia cafés. A propósito disso, Manuel Luís Goucha revelou que é o o seu melhor amigo: "É o meu maior amigo na vida".

Recorde quando Hélder Reis foi entrevistado por Manuel Luís Goucha:

Nascido e criado em Esmoriz, Hélder Reis teve uma infância feliz, entre o mar e o campo. Aos 12 anos decidiu ir para um seminário, fascinado com o que ouviu sobre a vida nesta instituição. Estava a meses de ser ordenado, quando decidiu que afinal não queria ser padre e acabou por sair do seminário. Licenciado em Teologia e Jornalismo, foi Manuel Luís Goucha que ajudou o apresentador quando este não tinha nada e procurava um rumo: «Não tinha dinheiro e tu ajudaste-me imenso»

Foi a convite de Manuel Luís Goucha que entrou na RTP e, por isso, está agradecido ao apresentador e amigo: «Deu-me futuro e vocação». Começou por ser o empregado de mesa do programa Praça da Alegria, mais tarde passou a repórter e é hoje apresentador e um dos rostos mais queridos do público do canal do Estado.

Pelo caminho alimentou a paixão pela música e pela escrita e hoje dedica-se ainda à apicultura. Adora viajar e acaba de lançar o seu primeiro romance “Sabíamos Tão Pouco Sobre Amor”.