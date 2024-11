Afinal, o que é que Nufla disse ao ouvido de Ruben, após a expulsão do ex-concorrente do «Secret Story»?: Saiba todos os detalhes

Ana e Ruben reataram? O ex-concorrente do «Secret Story» fala da quebra do noivado e responde a questão de Goucha

Ruben Silvestre, o último expulso do «Secret Story», esteve hoje no programa «Goucha» da TVI, onde falou sobre a sua passagem pelo reality show, a relação com Ana Soares, e a ligação especial com Flávia, mais conhecida por Nufla. Saiba todos os detalhes desta conversa

O programa «Goucha», da TVI, recebeu hoje, 22 de novembro, Ruben Silvestre, o mais recente expulso do reality show «Secret Story». Durante a conversa com Manuel Luís Goucha, Ruben abriu o coração sobre a sua experiência no programa, a trajetória de vida marcada por desafios e mudanças, e os altos e baixos das suas relações amorosas, especialmente com Ana Soares.

A vida de Ruben Silvestre

Ruben nasceu em Marvila, mas a sua infância foi dividida entre a capital e Tondela, para onde se mudou com a família aos cinco anos. Descreve-se como um jovem de espírito livre e um adolescente rebelde. A separação dos pais, aos 14 anos, não o afetou profundamente, mas trouxe mudanças significativas na sua vida. A mãe emigrou para a Suíça há 15 anos, deixando Ruben a viver sozinho em Portugal, onde desde cedo aprendeu a lidar com a independência.

Apaixonado por futebol, Ruben assinou aos 18 anos com o clube Tondela, embarcando numa carreira que o levou a jogar em países como Andorra e Roménia. Apesar dos desafios, Ruben manteve a perseverança, mas acabou por redirecionar os seus objetivos pessoais e profissionais.

Relação com Ana Soares e outras ligação amorosas

Em 2021, Ruben começou a namorar com Ana Soares. O casal enfrentou momentos difíceis, incluindo três perdas gestacionais, que os marcaram profundamente. Apesar de terem terminado a relação quatro meses antes da entrada de Ruben no «Secret Story», o amor entre os dois parece ter resistido ao tempo e às adversidades. Durante a entrevista, Ruben revelou que estão a tentar dar uma nova oportunidade ao amor, considerando Ana como a "mulher da sua vida".

Reataram? É outra das provocações de Manuel Luís Goucha, ao que Ruben responde, sem quaisquer reservas. O ex-concorrente do «Secret Story» recorda os contratempos da relação entre ele e Ana, e explica que chegaram a ficar noivos, com o casamento todo planeado, mas depois, separaram-se. Agora, parece que as coisas estão bem encaminhadas, segundo as declarações exclusivas do nosso convidado.

Dentro da casa, Ruben também foi associado a Nufla, com quem desenvolveu uma ligação especial. Embora tenha destacado as qualidades de Nufla, Ruben sublinhou que a vê apenas como uma amiga e garantiu que nunca lhe deu falsas esperanças, tendo conversado com ela para esclarecer qualquer equívoco.

A experiência no «Secret Story»

Ruben entrou na casa com o segredo “envolvi-me com um concorrente da casa”, algo que gerou curiosidade e debate entre os colegas e o público. Durante a entrevista, Goucha questionou Ruben sobre o que Nufla lhe sussurrou ao ouvido após a sua expulsão, e o ex-concorrente revelou, em direto, que palavras foram essas. Veja o momento, no vídeo em baixo.

Apesar da eliminação, Ruben fez um balanço positivo da experiência, afirmando que o reality show lhe trouxe aprendizagens e momentos inesquecíveis. A relação com os colegas foi, em grande parte, harmoniosa, e Ruben destacou a importância de manter a autenticidade ao longo do programa.

Um futuro de reconstrução

No final da entrevista, Ruben revelou estar focado no futuro, tanto a nível pessoal como profissional. A reconciliação com Ana parece ser um dos seus objetivos mais importantes.

Veja tudo, nos vídeos em cima.