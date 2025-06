Manuel Luís Goucha anuncia convidado: «Não perca o último “Goucha” com uma grande conversa»

O programa de conversas de Manuel Luís Goucha está a terminar.

Com quase um século de vida, Ruy de Carvalho continua a surpreender e a inspirar. Aos 98 anos, o mais velho ator em atividade no mundo mantém-se firme onde sempre pertenceu: nos palcos e diante do público. Uma longevidade artística ímpar que confirma não só o seu amor pela representação, mas também a sua dedicação à cultura portuguesa.

Na Gala de Aniversário da TVI, o ator foi homenageado pelo seu legado artístico e humano, num momento de forte carga simbólica.

É também o ator que protagoniza o último programa «Goucha», que chega ao fim quatro anos e meio depois, conforme anunciou Manuel Luís Goucha: "Não perca hoje o último “Goucha” com uma grande conversa com Ruy de Carvalho. Às 17.00 horas."