Ruy de Carvalho emociona Goucha ao revelar o que dirá à mulher, se um dia a reencontrar após a morte

O ator mais velho do mundo, Ruy de Carvalho, mostrou o seu lado mais pessoal a Manuel Luís Goucha.

Aos 98 anos, Ruy de Carvalho comoveu Manuel Luís Goucha e os telespectadores ao recordar Ruth, a mulher com quem partilhou 53 anos de casamento e uma vida inteira de amor.

“Tenho saudades da minha mulher. Ela partiu há quase 18 anos”, confessou o ator, emocionado. A ligação, no entanto, continua viva. “Eu falo com ela. Tenho-a em toda a parte. E ela parece que me responde.”

Questionado por Manuel Luís Goucha, o ator revelou o que vai dizer à companheira quando um dia, após a morte, a reencontrar: "Ainda te amo, meu amor" . Um momento emocionante, que não deixou Manuel Luís Goucha indiferente.

Ruy de Carvalho revelou ainda que sente a presença constante de Ruth no seu dia a dia: “Protege-me lá em cima. E está à minha espera.” Com serenidade, partilhou: “As cinzas da minha mulher estão no cemitério à minha espera.”, com o objetivo de serem levadas para a Madeira.

Fora dos palcos, este é o lado mais íntimo e tocante de um dos maiores nomes do teatro português — um homem que viveu (e continua a viver) um amor maior do que o tempo.