Protagonizou uma série icónica da TVI, é dona de uma beleza invejável e está de regresso à Televisão

Começou por ser jornalista, mas a paixão pela representação falou mais alto. Depois de uma pausa, Sandra Celas está de volta à TVI na novela “A Protegida” e esta sexta-feira vai estar no “Goucha” para falar sobre a sua vida e carreira. Não perca!

Seis anos depois da sua última participação numa novela da TVI, Sandra Celas regressa ao pequeno ecrã com A Protegida, que estreou no passado dia 17 de fevereiro. A atriz interpreta Vitória Matos, uma ceramista cuja vida sofre uma reviravolta quando o filho, Duarte (Gonçalo Braga), fica paraplégico após um incidente numa discoteca.

A trama, assinada por Patrícia Müller, tem envolvido o público numa história intensa, onde o amor e o destino se cruzam de forma inesperada. A personagem de Sandra Celas vê-se dividida entre o dever de cuidar do filho e uma paixão inesperada por Gonçalo (João Bettencourt), o homem responsável pela tragédia que mudou a sua vida. Segundo a atriz, esta relação promete ser "um bocadinho polémica", de acordo com declarações à SELFIE.

Esta sexta-feira, dia 14 de março, Sandra Celas será a convidada de Manuel Luís Goucha para uma conversa imperdível!

Entre 2004-2005, Sandra Celas integrou o elenco principal da série "Inspetor Max" da TVI, ao dar vida à personagem 'Júlia'. Recorde como era a atriz, no vídeo em baixo.

Ainda em declarações exclusivas à SELFIE, Sandra Celas revelou o seu entusiasmo com o regresso à televisão e partilhou uma curiosidade sobre a sua preparação para o papel: teve de aprender a trabalhar com barro, algo que considerou um desafio divertido.

Com A Protegida, a atriz reencontra o público que tantas vezes lhe perguntou quando voltaria à ficção. Agora, com um sorriso no rosto, confirma: "Aqui estou eu".