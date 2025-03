Um autêntico 'mulherão': Aos 50 anos, esta atriz arranca suspiros por onde passa e está de regresso à TVI

Sandra Celas está de volta à ficção da TVI, e na semana passada esteve no "Goucha" para uma entrevista muito especial! Dona de uma beleza invejável, espreite aqui a galeria de fotografias da atriz!

Na passada sexta-feira, a 14 de março, recebemos Sandra Celas no "Goucha" para uma conversa cheia de revelações! A atriz, que já participou em vários projetos da ficção da TVI, inclusive a série "Inspetor Max", está de regresso à televisão na nova novela "A Protegida".

Em janeiro, a atriz Sandra Celas celebrou o seu 50.º aniversário e marcou a data com uma publicação inspiradora no Instagram. Na mensagem, refletiu sobre o significado do tempo e da liberdade, valores que sempre a guiaram ao longo da sua jornada.

"O tempo de 'Chronos' são 50 os invernos renascidos. Gosto pouco de clichês e lugares comuns. Aprecio a liberdade e é ela que está sempre no meu horizonte como fasquia existencial maior. Celebrei este aniversário a trabalhar e como adoro o que faço... foi pura alegria!" escreveu a atriz.

Para a celebração, a atriz Sandra Celas escolheu a cidade do Porto, onde aproveitou para usufruir da beleza da vida e expressar gratidão pelos momentos especiais e pelas pessoas ao seu redor.

"Foi uma celebração tão, mas tão abençoada! Sinto-me tão bafejada pela sorte, tão acarinhada pelos amigos, por Deus e pela Deusa. Tantos os presentes e tão inesperados!", afirmou.

Os fãs da atriz não esconderam o espanto com a sua forma física e jovialidade, inundando a secção de comentários com elogios e mensagens carinhosas: "Não acredito na idade... Impossível!", escreveu um seguidor. Outro comentou: "Parabéns! Linda como sempre, nem parece que fizeste 50 anos". Houve também quem destacasse que "A beleza não tem tempo. Nem hora... Parabéns por ser assim bela".

Veja, em baixo, a publicação original.

Recorde-se que o percurso da atriz na TVI começou em Coração Malandro, quando deu vida à sua primeira protagonista. Depois disso, seguiu-se um dos projetos mais marcantes da sua vida, Inspetor Max, além de Morangos com Açúcar e Jardins Proibidos. A atriz regressou à ficção da TVI, ao integrar a nova novela ‘A Protegida’, seis anos depois de ter feito uma participação especial em ‘Amar Depois de Amar’.

Em estúdio e à conversa com Manuel Luís Goucha, Sandra Celas fala-nos do seu caminho profissional, apesar de não ter tido uns pais ligados às artes. Durante a entrevista, Goucha tece um largo elogio à atriz.

Veja tudo no vídeo, em baixo.