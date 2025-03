Já viu este vídeo adorável da filha de Sandrina Pratas?

Sandrina Pratas deu-se a conhecer ao público ao participar no 'Big Brother 2020'. Anos depois, a ex-concorrente natural de Moura, no Alentejo, fez parte do leque de concorrentes do 'Secret Story - Desafio Final'. Recentemente esteve no 'Goucha' para uma conversa imperdível!

Sandrina Pratas tornou-se uma figura reconhecida e querida do público português após a sua participação no Big Brother 2020, onde chegou à final. Posteriormente, integrou o elenco do Big Brother – Duplo Impacto em 2021 e, mais recentemente, regressou ao pequeno ecrã com o Secret Story – Desafio Final.

À conversa com Manuel Luís Goucha no passado dia 6 de março, a ex-concorrente falou sobre tudo desde o motivo surpreendente da sua mais recente entrada no reality show até ao desafio da maternidade.

Longe da televisão, Sandrina Pratas embarcou numa nova etapa na sua vida pessoal. Apaixonada por Lucas, mais conhecido por Tigrão, contou-nos que conheceu o marido numa bomba de gasolina. Na altura respeitou o facto deste estar comprometido, mas mais tarde reencontraram-se e apaixonaram-se.

Em 2023, foi mãe com o nascimento da filha Ariel, um momento que descreve como transformador, apesar de ter odiado a gravidez.

Esta terça-feira, dia 11 de março, Sandrina Pratas recorreu às suas redes sociais para partilhar um vídeo engraçado da sua filha Ariel, e em tom de brincadeira, escreveu "fala chinês". Veja a partilha original, em baixo.