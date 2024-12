Manuel Luís Goucha prepara-se para desafio: «Terei a honra de apresentar»

DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

O apresentador Manuel Luís Goucha vai apresentar a Gala dos Sonhos, dedicada à Associação Sara Carreira. Um evento solidário que promete emocionar.

A 4ª Edição da Gala dos Sonhos, um dos eventos de beneficência mais esperados do ano, contará com Manuel Luís Goucha como anfitrião. O apresentador da TVI e Embaixador da Associação Sara Carreira liderará esta noite inesquecível, marcada por atuações deslumbrantes, momentos emocionantes e uma forte missão solidária.

O apresentador prepara-se para mais um desafio na sua carreira e revelou, em conversa com o ator Carlos Félix, que o ator que dá vida a Tony Carreira na série sobre a vida do cantor, que Carlos Félix vai subir ao palco.

O apresentador já partilhou nas redes sociais o apelo à presença no espetáculo, com a compra do bilhete solidário: "Terei a honra de apresentar".

Já foram confirmadas atuações de artistas como Mariza, Rita Guerra, Mariiana, Djodje, Maninho, e Afonso Dubraz, entre outros nomes de destaque que serão revelados em breve. Além disso, a família Carreira — Tony, Mickael e David — terá uma presença especial, sublinhando a carga emocional e o significado profundo do evento.

Recorde-se a ligação especial do apresentador ao cantor. Foi a Manuel Luís Goucha que Tony Carreira decidiu falar após a perda da filha Sara.