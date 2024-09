Diana Lopes: «Quando me destruíram o negócio, destruíram o negócio de uma família e pessoa que ficou sem nada»

No Goucha, Cláudio Ramos conversa com Diana Lopes, comentadora do Secret Story.

Diana Lopes foi concorrente do Big Brother e atualmente é comentadora do Secret Story. Hoje, esteve à conversa com Cláudio Ramos para falar desta fase feliz, contrastando com a sua saída do reality show. Na altura, perdeu a sua conta do instagram onde tinha o negócio de venda de roupa e viu-se aflita: «Quando me destruíram o negócio, destruíram o negócio de uma família e pessoa que ficou sem nada»

O certo é que ao lado da mãe, conseguiu fazer crescer a página e hoje é ainda mais bem sucedida. Sobre os reality shows, admite estar muito feliz com a experiência de comentadora e que esta surgiu sem esperar, uma vez que se considera insegura.

Não escondeu a emoção a falar da família e do filho, de quem é muito protetora.