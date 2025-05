Renata Reis confirma fim de relação com Maycon Douglas e deixa 'aviso': «Só quero deixar claro que...»

A confirmação chegou através das redes sociais e surpreendeu os fãs do casal.

Depois de semanas marcadas por rumores e especulações sobre uma alegada traição, Renata Reis confirmou, esta quinta-feira, 1 de abril, o fim da relação com Maycon Douglas. A finalista de "Secret Story – Casa dos Segredos" fez a revelação através das redes sociais, com uma mensagem que procurou esclarecer os seus seguidores e encerrar o tema com serenidade.

“Quero partilhar algo, com o coração tranquilo”, começou por escrever a ex-concorrente, sublinhando que o silêncio mantido até agora foi “uma escolha de respeito”, e não falta de transparência.

Na publicação, Renata assume a separação: “Sim, a nossa relação chegou ao fim. E, sim, foi uma surpresa a forma como tudo se tornou público. Mas isso não muda quem sou, nem a forma como procuro agir: com calma, com dignidade e, acima de tudo, com verdade.”

Recusando alimentar qualquer polémica, Renata destacou que os sentimentos existiram e que as maiores provas de entrega nem sempre são públicas: “Lutar por alguém não significa fazê-lo de forma pública. Às vezes, as maiores entregas acontecem no silêncio, longe das câmaras e das redes.”

A jovem deixou ainda uma mensagem de gratidão aos que a têm apoiado: “Não quero alimentar rumores, nem fazer parte de uma narrativa de confronto. Só quero deixar claro que, mesmo quando não se vê, houve sentimento, houve entrega e houve respeito.”

