Após vencer o Secret Story, Diogo Alexandre revela ter sido enganado. Saiba o que aconteceu!

Diogo Alexandre, vencedor da "Casa dos Segredos", revelou planos para investir o prémio em projetos como um estúdio para músicos e uma solução inovadora para combater moscas. Em conversa com Manuel Luís Goucha, confessou ter sido enganado por pessoas em quem confiou durante a sua participação no programa.

Diogo Alexandre, o vencedor da última edição do "Secret Story – Casa dos Segredos", não esconde a ambição e criatividade nos seus planos para o prémio conquistado. Durante uma conversa com Manuel Luís Goucha, o jovem revelou as suas ideias para investir os 100 mil euros.

Apesar do entusiasmo com os seus projetos, Diogo admitiu ter enfrentado um choque ao sair do programa. O concorrente revelou que, durante a sua permanência na casa, confiou em algumas pessoas para gerir aspetos da sua vida pessoal e profissional, mas descobriu, ao sair, que nem tudo correu como planeado.

Diogo cativou o público com a sua inteligência e capacidade de observação, bem como com o segredo que guardou durante o programa: "Sou mórmon e fiz um voto de castidade". No programa «Goucha», contou mais da sua história de vida, nomeadamente sobre o seu casamento antes de se tornar mórmon.

Uma relação que durou sete anos, contudo, a a mesma degradou-se por motivos que Diogo Alexandre explicou. Admite que no final tudo descambou e revelou que teve uma atitude agressiva: "Acabei por lhe dar uma trinca na testa. É feio e eu assumo. Quando dou por mim a ter um ato deste percebi que era o meu limite"

Depois, Diogo entregou-se à igreja e tornou-se mórmon. Foi precisamente para proteger o seu segredo que inicialmente teve atitudes e conversas mais inconvenientes e que levaram os colegas a estar contra si. Admite que Maria, uma das colegas de jogo começou a fazer ligações entre si e a igreja e por isso tentou desviar as atenções com conversas mais picantes após as 3 da manhã.

Apesar de todas as dificuldades, o sabor da vitória fazem Diogo Alexandre estar radiante e a pensar investir no seu projeto de música, onde pretende criar um estúdio para trabalhar com músicos.

Um Percurso Inesperado

Antes de brilhar no reality show, Diogo trabalhou durante sete anos como farmacêutico, uma carreira que deixou para se dedicar aos mercados financeiros. O seu percurso de vida é marcado por escolhas conscientes e pragmáticas, sendo ele próprio quem admite ser extremamente criterioso nas decisões que envolvem dinheiro, confessando com humor que é "forreta".

A vitória dedicada à mãe foi um dos momentos altos da gala final e Diogo explicou o porquê desta ser a mulher da sua vida.