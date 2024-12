Heitor «lutou» contra a sua sexualidade: «Achava que estava errado»

Na última gala da «Casa dos Segredos», Heitor Nunes foi expulso, mas agora, fora do programa, partilha a sua história no «Goucha». O concorrente falou sobre a aceitação da sua sexualidade, alcançada durante uma peregrinação a Fátima.

Na mais recente gala do programa «Casa dos Segredos», Heitor Nunes, concorrente natural da Póvoa de Varzim, foi expulso com 29% dos votos para salvar. Agora, fora da casa, dá a conhecer a sua história de vida no programa «Goucha». A infância ligada à família, o segredo que envolve Michael Jackson e até a sua sexualidade são alguns dos temas da conversa.

A peregrinação a Fátima e a fé ajudaram Heitor a aceitar-se

Durante a sua participação, Heitor assumiu-se como bissexual e hoje abriu o coração sobre o momento em que se aceitou durante uma peregrinação: “Habitava a inquietação de não me aceitar como eu era e de achar que estava errado. Todas as minhas inseguranças, a pouca confiança que eu tinha, tudo isso me perturbava muito. Aquele período fez-me meter os pezinhos mesmo no chão e perceber que a vida são coisas boas, felicidade e que as coisas negras que habitavam na minha cabeça não faziam qualquer sentido, porque se a pessoa a quem eu mais peço que me guie e ilumine aceita e ouve, então quem não vai ouvir?“

Depois da peregrinação, Heitor contou à família que estava numa relação com um rapaz. A reação da família foi a melhor, até porque segundo Heitor, estes já sabiam

Heitor foi o último concorrente expulso do Secret Story

A passagem de Heitor pela “Casa dos Segredos” não passou despercebida. Conhecido pela sua personalidade genuína e pela forma aberta como lidava com os restantes participantes, o concorrente enfrentou momentos de tensão, mas também de grande camaradagem. Contudo, a votação do público não foi suficiente para garantir a sua continuidade no programa.

Infância e relação familiar

Nascido e criado na Póvoa de Varzim, Heitor descreve a sua infância como feliz e repleta de boas memórias: “A minha infância foi muito boa e feliz. Passava muito tempo na companhia da minha avó materna, que é uma das pessoas mais importantes da minha vida.”

Heitor revelou que sempre teve uma relação especial com a avó, descrevendo-a como o seu maior pilar emocional.

Projetos para o futuro

Após a sua saída, Heitor revelou estar focado em novos projetos e em continuar a explorar as suas paixões. O concorrente deixou claro que esta experiência o marcou profundamente e que deseja aproveitar as oportunidades que surgirem a partir da sua exposição no programa.