Juliana revela tudo sobre Diogo Afonso: A conversa mais esperada no «Goucha»

Juliana, ex-concorrente da Casa dos Segredos, irá revelar no programa «Goucha» os bastidores da sua saída e os detalhes da conversa com Diogo Afonso, o madeirense que conquistou o seu coração no reality show. Entre desilusões e expectativas quebradas, Juliana promete esclarecer tudo sobre o romance que começou dentro da casa, mas que pode não ter continuidade cá fora.

Juliana, ex-concorrente da Casa dos Segredos, foi expulsa do reality show e deixou para trás o sonho de uma vitória. O reencontro com Diogo Afonso, o madeirense que conquistou o seu coração dentro da casa era o momento mais esperado na sua saída. O romance nasceu sob os holofotes do programa, mas a saída precoce de Diogo, logo na segunda semana, deixou Juliana a viver numa expectativa solitária durante os dois meses que permaneceu na competição.

Enquanto esteve confinada na casa, Juliana alimentou a esperança de que Diogo a esperava fora do programa. No entanto, ao sair, foi confrontada com a possibilidade de que os sentimentos talvez não fossem recíprocos. Segundo informações transmitidas à ex-concorrente, Diogo poderá não estar interessado em retomar o relacionamento que parecia promissor durante o reality show.

Os dois já conversaram e Juliana vai contar tudo no programa «Goucha».

Recorde como Jéssica, a concorrente expulsa da semana passada, pressentiu que iria ser um choque de realidade para Juliana.