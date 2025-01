Leomarte nega envolvimento em roubo de 300 mil euros: «Tenho o registo criminal limpo»

DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Leomarte Freire, de 25 anos, ficou conhecido pela sua participação polémica na última edição da "Casa dos Segredos", onde terminou em quinto lugar. Fora do programa, enfrenta acusações de dívidas e alegado roubo de 300 mil euros a uma filha de José Eduardo dos Santos, acusações que nega.

Leomarte Freire, de 25 anos, natural de Angola, destacou-se como um dos concorrentes mais polémicos da última edição da "Casa dos Segredos", o popular reality show da TVI. Apesar de ter terminado em quinto lugar, arrecadando apenas 2% dos votos, a sua participação não passou despercebida.

Contudo, foi depois de sair que se deparou com a realidade e polémicas em que está envolvido, nomeadamente as acusações de alegadas dívidas à família de José Eduardo dos Santos, depois de uma filha do ex-presidente de Angola ter acusado Leomarte de roubar 300 mil euros. "Tenho o registo criminal limpo", defendeu-se.

A Vida Antes da Fama

Desde cedo, Leomarte revelou o desejo de entrar na "Casa dos Segredos". "Sempre sonhei fazer parte deste programa", confessou em declarações recentes. Com uma infância difícil, marcada pela morte do pai, Leomarte enfrentou muitos desafios antes de alcançar a fama. "O meu pai morreu no ano em que nasci. Nunca o conheci", recorda.

A sua infância foi vivida num colégio militar, experiência que descreve como solitária e rígida: "Faltou-me o afeto da família e por causa disso sou uma pessoa desconectada". Aos 14 anos, quando saiu do orfanato pediu à mãe para assinar a sua liberdade, pois queria fazer-se à vida.

Leomarte Freire não é apenas conhecido pela sua participação no programa. É apresentador, influencer e estilista, áreas onde tem demonstrado o seu talento e criatividade.

A partilha pessoal

Leomarte também aproveitou o programa para partilhar aspetos mais pessoais, incluindo a descoberta da sua sexualidade. "A minha mãe teve um papel fundamental em ajudar-me a ser resolvido", destacou.

Planos para o Futuro

Agora fora da casa, Leomarte já pensa no futuro. Entre os seus projetos estão novos trabalhos na televisão e a expansão da sua carreira.