Liliana, da Casa dos Segredos, faz revelações: «Nunca falámos sobre isto, está a saber agora»

No Goucha, Cláudio Ramos conversa com a primeira expulsa do Secret Story.

Liliana Gonçalves foi a primeira concorrente expulsa do Secret Story. Hoje é nossa convidada para fazer o balanço do jogo e dar-nos a conhecer a sua história de vida. Assume-se como uma mulher de família, ainda que a relação com o pai seja mais discreta e sem afeto. «Quando fazia anos nunca me deu os parabéns. Mas está sempre presente». Admite que nunca falaram sobre isto e que está a saber agora.

Liliana entrou na casa com o segredo «nasci com 800 gramas» e a verdade é que sobreviveu por milagre. Nasceu prematura, aos 6 meses. Conta que a mãe teve de escolher entre salvar-se a si ou a filha. Escolheu salvar a filha, mas no final as duas acabaram por sobreviver. Liliana teve de ser reanimada e ventilada e desde cedo se mostrou uma verdadeira guerreira.

Liliana é irmã de Letícia, que participou no Big Brother 2021. Tem uma relação cúmplice com a mesma e diz ter sido uma segunda mãe para si.

Fez ginástica acrobática dos 4 aos 18 anos, contudo, não foi um período feliz na sua vida. A pressão era muito grande e as regras com o corpo imensas, tendo chegado a pesar 34 quilos. Admite que chegava a casa a chorar e ameaçou mesmo em pôr termo à vida: «Disse à minha mãe que me matava se ela não me tirasse da ginástica».

Atualmente, Liliana trabalha num parque aquático em Loulé.