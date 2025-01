Manuel Luís Goucha marca "presença" na festa de Margarida, que fica em lágrimas: «Vai conseguir fazer tudo o que quer»

DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Manuel Luís Goucha para Margarida: «Tendo esse exemplo do pai, ganhou medo aos homens?»

Margarida Carvalheiro em lágrimas com a surpresa de uma pessoa especial no seu aniversário: «Tenho todo o gosto em estar presente»

Margarida Carvalheiro, ex-concorrente do «Secret Story 8», celebrou o 22.º aniversário com uma festa organizada pelo namorado, Gonçalo Coelho. A surpresa contou com mensagens especiais de figuras como Cláudio Ramos, a Voz e Manuel Luís Goucha, que a incentivou a lutar pelos seus objetivos.

Margarida Carvalheiro, ex-concorrente do Secret Story - Casa dos Segredos 8, celebrou 22 anos de vida no passado dia 11 de janeiro com uma festa especial combinada pelo namorado Gonçalo Coelho.

No meio de tantos convidados, diversão e presentes, houve uma surpresa que chamou a atenção de todos: Algumas caras bem conhecidas da TVI participaram uma surpresa para Margarida, deixando-lhe mensagens de carinho.

Cláudio Ramos, a Voz e Manuel Luís Goucha foram essas figuras. O apresentador das tardes da TVI dedicou algumas palavras: "Vai conseguir fazer tudo o que quer na vida, tem é de trabalhar muito, mas chega lá e os outros que a sigam. Um beijinho de parabéns, Margarida".