Manuel Luís Goucha questiona Marcelo: «O seu pai já se rendeu à Rita?»

Com os 100 mil euros, Marcelo revela que comprava uma casa para morar com Rita

Marcelo Palma, expulso da “Casa dos Segredos” com 34% dos votos, fez o balanço do programa com Manuel Luís Goucha, destacando a relação com Rita. Apesar das críticas iniciais do pai, tudo parece agora resolvido.

No último domingo, Marcelo Palma, concorrente da mais recente edição da “Casa dos Segredos”, foi expulso do programa com 34% dos votos para salvar. Dias após a expulsão, conversa com Manuel Luís Goucha sobre o seu percurso de vida e faz o balanço do programa, que lhe deu uma namorada: a Rita. Sem saber, o pai foi crítico desta relação quando estavam dentro do jogo, contudo, ao que parece, tudo está resolvido.

O segredo de Marcelo: “Maquilho mortos”

O segredo que Marcelo guardou durante a sua participação foi revelado: “Maquilho mortos”. O concorrente explicou que este facto está relacionado com o trabalho que desenvolve na agência funerária da família, na Amadora. Segundo Marcelo, a sua participação no programa tinha também como objetivo tornar o negócio familiar mais conhecido. Um segredo que chocou a sua namorada.

A relação com Rita

Dentro da casa, Marcelo apaixonou-se por Rita e os dois começaram uma relação, mesmo com os momentos conturbados com Ruben, ex namorado de Rita, que também viveu na casa. Não esconde o desejo de ser pai e de ter 4 filhos.

Infância na Amadora e relações familiares

Marcelo nasceu e cresceu na Amadora, num contexto familiar marcado pela separação dos pais quando tinha apenas dois anos. Em entrevista, confessou que: “Durante a minha infância, o meu pai não foi uma figura presente.” Recordou ainda a ligação do pai ao vício do álcool e como foi a madrasta, uma pessoa que admira muito, que o ajudou a recuperar e a proporcionar a recomeçar a relação de pai-filho.

Sobre os avós paternos, Marcelo recorda a importância que tiveram na sua criação, em particular a sua avó: “Quando a minha avó morreu, preparei o corpo dela para o funeral. Foi um momento difícil, mas que reforçou ainda mais a ligação emocional ao meu trabalho.”

Reflexões sobre o programa e os concorrentes

Após a sua saída, Marcelo fez um balanço da sua participação no programa e comentou sobre a convivência com os restantes concorrentes. Apesar de algumas tensões naturais no ambiente competitivo, Marcelo afirmou que guarda boas memórias e que alguns dos laços criados na casa poderão manter-se fora do programa.