Ariel e 'Tigrão': conheça os dois amores de Sandrina Pratas

Sandrina Pratas, casada desde 2024 com Lucas "Tigrão" e mãe de Ariel, regressou ao Secret Story – Desafio Final com a sua habitual energia. Esta quinta-feira, 6 de março, estará à conversa com Manuel Luís Goucha.

Casada desde 2024 com Lucas, mais conhecido como Tigrão, Sandrina Pratas vive uma nova fase da sua vida pessoal e profissional. Mãe de Ariel, nascida em 2023, a ex-concorrente de reality shows continua a conquistar o público com a sua autenticidade e boa disposição. Agora, de regresso ao Secret Story – Desafio Final, trouxe a mesma energia que a tornou numa das figuras mais acarinhadas pelos portugueses.

Esta quinta feira, dia 6 de março, Sandrina vai estar à conversa com Manuel Luís Goucha. Veja a galeria que mostra a ex-concorrente do reality show da TVI mais feliz do que nunca com os seus dois grandes amores.

Recorde o momento da expulsão de Sandrina: