Patrícia Carvalho recorda episódios entre José Castelo Branco e Betty Grafstein: «Eu via e custa-me acreditar»

No Goucha, a segunda concorrente expulsa do Secret Story fala da amizade que tem com José Castelo Branco.

Patrícia Carvalho, ex-concorrente do Secret Story, foi expulsa logo na segunda gala do reality show, depois de não conseguir cativar os portugueses. Entrou no programa com o segredo de ser "cúmplice da Voz", mas foi a revelação da sua amizade com José Castelo Branco que mais chamou a atenção durante a sua breve passagem. Patrícia partilhou que conheceu o famoso socialite num restaurante em Nova Iorque, um episódio que gerou curiosidade entre os espectadores. Admite que se tornou visita de casa do socialite e ficou incrédula com o rebentar da polémica entre Castelo Branco e Betty.

«Eu fiquei realmente incrédula quando ouvi os rumores, porque foi o oposto do que assisti. Ele tratava-a com tanto carinho. Eu via-o a deitá-la na cama e o carinho, e custa-me acreditar que uma coisa dessas possa ser possível».

Hoje, com 31 anos, Patrícia é educadora de infância em Paris e esteve recentemente no programa Goucha para contar a sua história de vida. Natural de Barcelos e a mais velha de três irmãos, recordou com carinho a sua infância feliz, passada em família.

Explicou ainda o que a levou a emigrar e o que espera do futuro.