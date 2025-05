«Já fizeste as pazes com o Goucha?»: Ex-concorrente de reality show da TVI fala sobre alegada tensão

Foi nas redes sociais que os seguidores questionaram o ex-concorrente do Secret Story.

Pedro Capitão, atualmente comentador do programa V+ Fama, recorreu às redes sociais para responder a várias perguntas dos seguidores, e uma delas aborda diretamente rumores sobre alegadas tensões com um rosto bem conhecido da TVI: Manuel Luís Goucha.

À questão “Já fizeste as pazes com o Goucha?”, Pedro respondeu com naturalidade e recorreu a um episódio recente para desfazer qualquer ideia de conflito. “Quando regressei a Queluz de Baixo, uma das primeiras pessoas com quem me cruzei na portaria foi o Manuel Luís e, mesmo antes de lhe dizer boa noite, ele diz-me: ‘eu nunca estive chateado contigo’. Então está respondido”, revelou, dando conta de uma conversa privada com o apresentador.