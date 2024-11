Jéssica assume querer entrar no Desafio Final «mesmo deixando o Afonso cá fora»

Jéssica, expulsa da Casa dos Segredos com 21% dos votos, emocionou com a sua história de superação e desafios. Realizou o sonho de participar no programa e não esconde a vontade de voltar num Desafio Final: "Se me convidassem, não hesitava".

Jéssica, a mais recente concorrente expulsa da Casa dos Segredos, com 21% dos votos para salvar, trouxe ao programa uma história de vida intensa, marcada por desafios, superação e resiliência. Admite que está a receber uma onda de amor que não esperava: "Não estava preparada".

A experiência na “Casa dos Segredos”

A entrada na Casa dos Segredos foi a realização de um sonho. “Participar nesta experiência foi um grande desafio”, afirmou, reconhecendo que poderia ter sido mais interventiva no jogo. Por ser uma experiência tão boa, não esconde a vontade de entrar outra vez, como por exemplo no Desafio Final: "Se me convidassem não hesitava. Mesmo deixando o Afonsinho cá fora. Se ele um dia quisesse ir, estava cá a apoiá-lo"

O namoro com Afonso

Foi dentro da casa que encontrou Afonso, com quem iniciou uma relação que continua a gerar curiosidade sobre o futuro do casal. “A minha mãe gosta muito do Afonsinho”, confidenciou acrescentando que também já conheceu a sogra. Apesar de estarem afastados por muitos quilómetros, Jéssica e Afonso já mostraram estar flexíveis à mudança de cidade: "Não sabemos como vamos fazer. É deixar fluir"

Infância marcada por dificuldades

Nascida em Lisboa, mudou-se para o Porto ainda bebé. Aos três anos, enfrentou o divórcio dos pais, e, embora tenha mantido contacto com o pai até aos 10 anos, hoje não tem ligação com a família paterna.

Aos 10 anos, o nascimento do irmão Miguel, com uma malformação congénita, transformou a dinâmica familiar. A mãe, ao despedir-se para cuidar do filho, enfrentou dificuldades financeiras que obrigaram a família a mudar de casa mais de 14 vezes durante a adolescência de Jéssica – um segredo que levou para o programa. Apesar das adversidades, Jéssica recorda uma infância feliz ao lado da mãe, com quem sempre teve uma relação próxima e de quem fala com profundo carinho.

Primeiros empregos e vida familiar

Jéssica começou a trabalhar cedo, primeiro num bar de praia e depois numa peixaria, sempre com o objetivo de ajudar a família. Após concluir o ensino secundário, tirou um curso de esteticista. A mãe refez a vida quando Jéssica tinha 12 anos, e a jovem passou a fazer parte de uma família numerosa, com irmãos e uma irmã adotada pelo padrasto.

Relações pessoais e momentos difíceis

Na vida amorosa, Jéssica enfrentou momentos difíceis. Viveu quatro anos numa relação tóxica e, pouco antes de terminar, descobriu que estava grávida. Embora não planeada, desejava aquele bebé, mas às oito semanas sofreu um aborto espontâneo.

Uma mensagem especial

Jéssica viveu um momento emocionante ao receber mensagens de apoio da mãe e do irmão Miguel, agora com 18 anos e mais de 30 operações realizadas. Jéssica sublinhou os laços familiares que sempre foram uma fortaleza na vida da jovem.