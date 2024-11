Maria admite: «Chegar cá fora e perceber que é mesmo muito mau, é triste»

Maria revela o que faria com os 100 mil euros do prémio do Secret Story

Maria, a mais recente expulsa do Secret Story, partilhou a sua história de vida após a saída polémica, marcada por críticas. Apesar do apoio familiar ter sido limitado, Maria entrou no programa para superar inseguranças e agora admite surpresa ao perceber, fora da casa, a intensa polarização entre os concorrentes.

No passado domingo, Maria foi a concorrente expulsa da casa do Secret Story. A sua saída gerou uma onda de reações e nem todas positivas. Hoje, a ex-concorrente dá a conhecer a sua história de vida numa conversa com surpresas. O sonho de participar num reality show sempre esteve presente na vida de Maria, apesar da oposição da sua família. Decidiu inscrever-se na "Casa dos Segredos" para se desafiar e para mostrar ao público quem realmente era, além das inseguranças do passado. Contudo, Maria chegou ao fim do jogo e percebeu que estava a ser criticada, juntamente com João Ricardo. Admite que lá dentro percebeu que Diogo Alexandre seria o favorito do público e que João Ricardo seria o vilão, contudo, não pensou que seria em polos tão opostos: "Chegar cá fora e perceber que é mesmo muito mau, é triste"

Um Segredo Guardado na Infância

Desde pequena, Maria lutava com uma característica física que a acompanhou até à idade adulta. Nascida com uma malformação congénita nas orelhas, esta foi uma fonte de insegurança e de baixa autoestima. Recorda que, na escola, era frequentemente alvo de piadas e chamada de "Dumbo", um insulto que a afetou profundamente. Esse estigma levou-a, muitas vezes, a isolar-se.

Determinada a superar este complexo, Maria decidiu, já adulta, submeter-se a uma operação de correção, resolvendo finalmente a malformação com que nasceu. Esta decisão foi um passo importante na recuperação da sua confiança e autoestima.

A Importância da Família

Apesar de terem sido contra a sua entrada, Maria ficou feliz ao perceber que recebeu todo o apoio da família, do namorado e dos amigos. A propósito, ficou em choque ao receber mensagem de todos eles, que nunca tinham aparecido até então.

Um Futuro de Esperança e Autodescoberta

Nos últimos dois anos, Maria tem participado regularmente em retiros espirituais, procurando equilíbrio emocional e um caminho mais sereno para o futuro. Este é um período de crescimento pessoal, onde a jovem procura encontrar paz interior, mantendo o sonho de continuar ligada ao mundo da televisão e, quem sabe, à representação.