Vítima de abuso sexual, Cristiana tornou-se acompanhante de luxo: «Já que vos atraio tanto, agora vão ter de pagar»

Cristiana Barros, de 33 anos, foi acompanhante de luxo, após uma infância e juventude marcada por abusos e relações tóxicas. Num desabafo no programa Goucha, revela como tentou transformar a dor em poder, embora tenha acabado por se arrepender da vida que escolheu.

Cristiana Barros tem 33 anos e foi acompanhante de luxo. Diz que com 6 anos foi abusada pelo avô dos irmãos e aos 13 anos forçada a ter sexo por um jovem maior de idade. Cristiana cresceu com a mãe, o padrasto e irmãos. Foi boa aluna e casou aos 21 anos para fugir do controlo da mãe. Começou uma relação tóxica, teve um filho num caso extraconjugal e entrou no mundo da prostituição: «Pensei para mim: "já que vos atraio tanto desde criança, agora vão ter de pagar"»

Diz que viveu as coisas mais terríveis e arrepende-se de ter entrado nesse mundo: «Nessa vida, por muito que te sintas segura, dona de ti, com dinheiro para as contas e empoderada... tu não és, és um objeto».

Aos 32 anos, decidiu sair e mais tarde caiu numa depressão, descobriu que tinha traços de bipolaridade e chegou a pesar apenas 45 quilos. Tentou reconstruir-se e fazer as pazes consigo própria.