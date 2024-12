Foram estas as previsões dos signos para 2024. Veja se corresponderam à sua realidade!

No programa Goucha, a taróloga Maria Helena Martins lançou as cartas e fez as previsões para o ano de 2024. Recorde!

Maria Helena, a taróloga portuguesa mais conhecida internacionalmente, esteve no nosso programa no final de 2023. Autora de vários livros e com uma presença forte na imprensa, veio partilhar as previsões dos signos para o ano de 2024.

Em baixo, resumimos o que foi dito para cada signo:

Carneiro - Carta “O eremita”

Vai ser um ano de viragem, está à procura de respostas. Vai ganhar uma nova perspetiva das situações. Março e abril são os meses mais intensos.

Amor: Pode ter encontros e reencontros inesperados e marcantes.

Saúde: Tendência para dores de costas, poupe a coluna.

Trabalho: Vai amadurecer planos para uma mudança.



Touro – Carta “A Justiça”

Vai ser um ano de equilíbrio, vai pôr a sua vida em ordem. Janeiro é um mês favorável, vai começar o ano cheio de motivação.

Amor: Vai procurar construir bases mais sólidas.

Saúde: Está em boa forma, evite os excessos.

Trabalho: Procure avançar com novas ideias, vai ter conquistas.

Gémeos – Carta “O Imperador”

Vai ser um ano de expansão e conquista. Os melhores meses vão de maio a outubro.

Amor: Vai procurar manter o que tem, procura estabilidade.

Saúde: Mantenha boas rotinas, é um ano exigente, esteja em forma.

Trabalho: Confie nas suas capacidades, pode alcançar metas importantes.

Caranguejo - Carta “A Força”

Saiba usar os seus dons em seu benefício. Entre setembro e novembro resolva assuntos pendentes, feche ciclos.

Amor: Vai ter novas pessoas a entrar na sua vida, elas trazem mudanças.

Saúde: Oiça o seu corpo e respeite os seus limites.

Trabalho: Siga a sua intuição.

Leão – Carta “O Carro”

A sua vida vai finalmente a andar para a frente.

Até setembro haverá muita coisa a acontecer na sua vida

Amor: Vai ganhar uma nova perspetiva em relação àquilo que procura.

Saúde: Proteja o coração. Evite o que lhe faz mal.

Trabalho: Pode abraçar um novo projeto, mudar de trabalho ou carreira.

Virgem – Carta “A Estrela”

2024 vai trazer alguns desafios, mas terá proteção especial.

Entre junho e novembro pode estar mais introspetivo.

Amor: Vai ter amadurecimento, vai procurar um compromisso.

Saúde: Instável, faça reiki, procure manter o equilíbrio.

Trabalho: Inicia um novo ciclo, aquilo que começar vai ganhar desenvolvimentos nos próximos dois anos.

Balança – Carta “A Roda da Fortuna”

Mudanças inesperadas. Março, abril e outubro vão ser meses mais intensos-

Amor: Pode sentir algumas dúvidas, andará instável.

Saúde: Tensão arterial instável, atenção.

Trabalho: Defina estratégias.

Escorpião - Carta “O Mágico”

Vai ser um ano positivo, vai ter o poder de mudar a sua vida. Fase muito favorável a partir de maio.

Amor: Vai investir na estabilidade.

Saúde: Evite excessos.

Trabalho: Mantenha o foco, concentre-se.

Sagitário – Carta “A Papisa”

Vai ser um bom ano para estudar e para desenvolver projetos.

No último trimestre do ano estará mais impaciente.

Amor: Está inspirado para o romance, para a partilha.

Saúde: Goza de proteção mas mantenha a vigilância.

Trabalho: Use a criatividade, desenvolva ideias e projetos.

Capricórnio – Carta “O Sol”

Vai ser um ano feliz e leve, vai desfrutar das conquistas. Entre setembro e outubro resolva os assuntos pendentes.

Amor: Só vai investir em relações que lhe dão a estabilidade que procura

Saúde: Descontraia, proteja a sua saúde mental.

Trabalho: Pode abraçar novos desafios e expandir a sua carreira.

Aquário – Carta “O Mundo”

Este ano vai ser marcado pelo início de um novo ciclo.

Os melhores meses são janeiro, fevereiro e março.

Amor: Pode ter boas surpresas e até um novo amor.

Saúde: Corrija desequilíbrios, escolha o que é melhor para si.

Trabalho: Controle a impaciência, pode ter alguns desafios pela frente.

Peixes – Carta “O Louco”

Vai ser um ano instável, pode enfrentar algumas provas.

Tenha coragem, sobretudo entre julho e novembro.

Amor: Pode tomar decisões importantes, que podem mudar a sua vida.

Saúde: Descanse, pode ter insónias e problemas de sono.

Trabalho: Está muito disperso, pode ser difícil focar-se no mais importante.

Os signos mais favorecidos vão ser Touro, Gémeos, Escorpião e Sagitário. Leão e Virgem vão ter boas perspetivas na área profissional. Capricórnio vai sentir alívio em relação a situações que o incomodavam.