Casamentos relâmpago entre famosos portugueses: um durou apenas um mês

Figuras conhecidas do universo da televisão que se juntaram, casaram e terminaram a relação pouco tempo depois.

Casamentos-relâmpago: três histórias de amor que acabaram depressa demais

Nem sempre o "sim" é sinónimo de "para sempre". Várias figuras públicas portuguesas viveram histórias de amor intensas que, apesar de começarem com promessas de eternidade, terminaram em poucos meses. Ruben Rua, Inês Simões e Isabela Cardinali são três desses rostos bem conhecidos que viram os seus casamentos chegar ao fim pouco tempo depois de subirem ao altar.

Ruben Rua e Sofia Ribeiro: amor jovem, fim precoce

No programa “Bom Dia Alegria”, no canal V+, Ruben Rua abriu o coração ao recordar o seu casamento com a atriz Sofia Ribeiro. O apresentador relembrou essa fase da juventude com sinceridade e afeto. “Foi a minha primeira namorada, foi tudo muito rápido, foi tudo muito intenso, foi tudo muito verdadeiro... e ao fim de um ano e dois meses, nós divorciamo-nos", partilhou.

A relação começou quando Ruben tinha apenas 23 anos e foi marcada por uma paixão intensa, mas, tal como começou depressa, também terminou rapidamente. Ainda assim, ficou a memória de um amor vivido com entrega e verdade.

Inês Simões: “Aprende-se que não se casa logo assim”

A comentadora do "Big Brother" também viveu uma experiência semelhante. Em conversa recente no Goucha, Inês Simões recordou o seu casamento com o ator Luís Lourenço. A união durou apenas nove meses, e a atriz e apresentadora não esconde que retirou importantes aprendizagens desse período: “Aprende-se que não se casa logo assim”, confessou, com uma maturidade que hoje aplica noutras esferas da sua vida.

Mãe de uma filha adolescente, Inês olha para o passado com clareza e sem arrependimentos, consciente de que as decisões de juventude nem sempre resistem ao teste do tempo.

Isabela Cardinali e Pedro Moreira: o casamento de um mês

Foi um dos casais mais acarinhados do universo “Secret Story”. Isabela Cardinali e Pedro Moreira apaixonaram-se na casa mais vigiada do país em 2018 e namoraram durante quatro anos. Em julho de 2022, decidiram dar o próximo passo e casaram-se. Contudo, o casamento durou apenas um mês.

A ex-concorrente da “Casa dos Segredos” explicou, numa entrevista emotiva a Manuel Luís Goucha, que não houve traições, apenas circunstâncias desfavoráveis: “Foi a altura errada, no sítio errado. Se houvesse uma traição seria mais fácil, mas quando não há um motivo...”. Pouco tempo depois, os dois anunciaram o fim do relacionamento nas redes sociais, surpreendendo os seguidores que acompanhavam a história desde o início.