Estrela da TVI aparece com o namorado nos festejos de campeão do Sporting

A atriz Matilde Reymão foi vista com o namorado e mais tarde partilhou imagens nas redes sociais.

A atriz Matilde Reymão foi uma das figuras reconhecidas entre os milhares de adeptos que celebraram o mais recente título de campeão nacional do Sporting. A artista, conhecida pela sua participação em várias produções televisivas da TVI, marcou presença no evento acompanhada pelo namorado, o surfista profissional Nic Von Rupp.

O casal foi avistado junto à multidão, visivelmente bem-disposto e a partilhar o entusiasmo dos festejos leoninos. Nas redes sociais, vários fãs rapidamente identificaram a dupla, gerando comentários sobre o apoio de Matilde ao clube de Alvalade.

Nas redes sociais, a atriz partilhou a felicidade:

"Quando era pequena, o meu programa preferido era ir ao Sporting com o meu pai. Íamos quase todos os fins de semana. Lembro-me de uma vez ele ir ver um dérbi e sair de casa às escondidas porque a minha mãe tinha medo que me levasse (por ser um jogo de alto risco). Mas eu ouvi o carro a sair da garagem, e lembro-me de correr atrás dele, cheia de lágriminhas, para que não me deixasse para trás.

São dessas memórias que guardo algumas das maiores alegrias da minha infância.

E ontem, estar em Alvalade e vê-lo vencer, foi especial…



Desta vez com o meu 🦁 @nicvonrupp



SPORTING ALLEZ 💚 Bi campeões @sportingcp"

Nic Von Rupp, um dos surfistas portugueses mais reconhecidos a nível internacional, é um adepto assumido do Sporting. A presença de ambos nos festejos veio reforçar a imagem de um casal discreto, mas cada vez mais presente em momentos públicos relevantes. Veja na galeria algumas das fotos do casal.