Cantor Syro responde a seguidora que comentou o filho: «Não se mete na sua própria vida?»

Nas redes sociais, o cantor expos mensagens que uma seguidora lhe mandou.

Syro usou as redes sociais para reagir a uma crítica que recebeu relativamente ao filho, Amadeo. O cantor partilhou uma imagem do bebé com um colar ao pescoço e, pouco depois, foi confrontado com um comentário que não deixou passar em branco.

Na mensagem, uma seguidora escreveu: “A criança com meia dúzia de meses (acho que nem isso) e já anda de colar ao pescoço?”

A resposta do artista foi direta e sem filtros:“A senhora com meio século (acho que até mais que isso) e ainda não se mete na sua própria vida?”

Syro explicou ainda que não costuma dar atenção a este tipo de comentários, mas, desta vez, não conseguiu ignorar:“Não faço disto, mas deslizou. Vá lá, cocem só a vossa sarna. Deixem a minha e a dos meus só para nós.”

A publicação dividiu opiniões nas redes, mas muitos seguidores saíram em defesa do cantor, valorizando a forma como protege a privacidade da sua família.