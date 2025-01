Manuel Luís Goucha fica espantado com previsões de taróloga para Cláudia Raia: «Ela acertou em tudo»

Cláudia Raia viu-se a cumprir, aos 56 anos, a surpreendente previsão feita por uma vidente na sua juventude, que acertou ao anunciar que a atriz teria três casamentos e três filhos, algo que inicialmente parecia improvável.

Cláudia Raia regressa a Portugal num momento particularmente significativo da sua vida e carreira. Aos 58 anos, a atriz, bailarina e figura de destaque no teatro musical reafirma a sua capacidade de se reinventar. Desta vez, vem ao país para apresentar a peça “Menopausa”, que estreia a 29 de Janeiro no Teatro Tivoli, em Lisboa, e seguirá em digressão nacional. O regresso ocorre após a atriz ter sido mãe aos 56 anos, cumprindo uma previsão feita por uma taróloga na sua juventude.

Em declarações recentes, Cláudia revelou que uma vidente lhe tinha dito anos antes que se casaria três vezes e teria três filhos, algo que inicialmente lhe parecia improvável. Contudo, veio-se a verificar que tudo bateu certo, para espanto de Manuel Luís Goucha: "Ela acertou em tudo".

Maternidade e um Momento Inédito na Vida da Atriz

Apesar de ter alcançado uma carreira invejável, a vida pessoal de Cláudia Raia também tem sido marcada por momentos únicos. A atriz foi casada com o apresentador Jô Soares e com os atores Alexandre Frota e Edson Celulari, com quem teve dois filhos, Enzo e Sophia.

Aos 55 anos, Cláudia surpreendeu o mundo ao anunciar a gravidez do seu terceiro filho. Não esconde que apesar do amor que recebeu, foi muito atacada nas redes sociais: "Os últimos 3 meses foram um pouco mais difíceis (...) Eu estava numa fase fragilizada. Tive insónias horrorosas e síndrome do pânico por causa das insónias". Fala ainda do apoio fundamental do companheiro.

Esta gravidez foi ainda mais surpreendente por ter ocorrido numa altura em que a atriz já se encontrava na menopausa. Aos 56 anos, deu à luz Luca, um marco especial que reforça o seu papel como mãe numa nova etapa da vida.

Uma Vida Dedicada ao Palco e à Televisão

Cláudia Raia tornou-se um rosto conhecido em diversas produções de televisão, destacando-se pela sua versatilidade. Entre papéis dramáticos, humorísticos e em musicais, a atriz participou em inúmeras novelas de sucesso, que lhe valeram prémios e o reconhecimento como uma das artistas mais talentosas do Brasil.

O teatro musical, no entanto, sempre ocupou um lugar especial no coração de Cláudia. Apaixonada pela dança e pelo canto, ela é hoje considerada uma das principais figuras do género no Brasil. Este amor pela performance ao vivo é agora trazido ao público português com a peça Menopausa, que estreia a 29 de janeiro no Teatro Tivoli, em Lisboa, e que será apresentada em várias cidades do país.