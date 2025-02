José Eduardo Moniz deixa recado: «Eu saberei quando a hora bater à porta»

No 32.º aniversário da TVI, José Eduardo Moniz reflete sobre o percurso e o futuro da estação. O diretor-geral reafirma a sua paixão pela televisão e garante que sabe quando será o momento certo para sair. "Não é preciso que me indiquem o caminho", afirma.

No dia em que a TVI celebra o seu 32.º aniversário, José Eduardo Moniz, diretor-geral do canal, reflete sobre o percurso da estação, as conquistas alcançadas e os desafios que se avizinham. Com uma carreira marcante na comunicação social portuguesa, Moniz fala com orgulho do seu contributo para a evolução da televisão em Portugal e sublinha o seu entusiasmo pelo futuro.

"Tenho orgulho de estar na idade em que estou e a fazer o que estou. Vejo-me sem a televisão, mas não tenho vontade nenhuma de a largar. Eu saberei quando me devo ir embora, não é preciso que me indiquem o caminho. Podem estar todos tranquilos, que eu saberei quando a hora bater à porta"

O Futuro da TVI e da Televisão em Portugal

Com um olhar atento ao futuro, José Eduardo Moniz acredita que a televisão continua a evoluir e a adaptar-se às novas realidades. Falou do exemplo de João Patrício e da descoberta do mesmo como apresentador e revelou ter outras três figuras na mira para lançar: "Tenho mais duas ou três pessoas na mira. Elas provavelmente nem têm ideia diss. É uma coisa que se vai acontecer naturalmente".