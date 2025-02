José Eduardo Moniz revela: Futuro da TVI conta com novos apresentadores!

No 32.º aniversário da TVI, José Eduardo Moniz destaca o futuro do canal e a aposta em novos apresentadores. Depois da descoberta de João Patrício, o diretor-geral revela que tem mais três nomes em vista para surpreender os telespectadores.

No dia em que a TVI celebra o seu 32.º aniversário, José Eduardo Moniz, diretor-geral do canal, reflete sobre o percurso da estação, as conquistas alcançadas e os desafios que se avizinham. Com uma carreira marcante na comunicação social portuguesa, Moniz fala com orgulho do seu contributo para a evolução da televisão em Portugal e sublinha o seu entusiasmo pelo futuro.

O Futuro da TVI e da Televisão em Portugal

Com um olhar atento ao futuro, José Eduardo Moniz acredita que a televisão continua a evoluir e a adaptar-se às novas realidades. Falou do exemplo de João Patrício e da descoberta do mesmo como apresentador e revelou ter outras três figuras na mira para lançar: "Tenho mais duas ou três pessoas na mira. Elas provavelmente nem têm ideia diss. É uma coisa que se vai acontecer naturalmente".

Ainda que tenha uma carreira repleta de conquistas, Moniz garante que não pensa em parar tão cedo, reforçando que a paixão pelo seu trabalho continua a ser o seu maior motor.

A TVI e o Regresso à Liderança

A TVI consolidou a sua posição como canal líder em Portugal, um feito que Moniz destaca com satisfação. O diretor-geral não esconde a ambição de manter a estação no topo das audiências, garantindo que há muitas novidades reservadas para os telespectadores.

Família e Vida Pessoal

Apesar do ritmo exigente da televisão, José Eduardo Moniz nunca perdeu de vista a importância da família. Casado há 30 anos com a também jornalista Manuela Moura Guedes, destaca a resiliência da companheira.

Sobre os filhos, assume ter sido sempre um pai muito protetor, apesar de lamentar o facto do trabalho lhe ocupar muito tempo.