Se vive em união de facto, não vai ficar com nada do seu companheiro/a. Veja como resolver

Sabia que viver em união de facto não lhe dá direito à herança do seu companheiro/a?

Recordamos um tema que tanto deu que falar.

Hoje recordamos um dos temas que mais deu que falar e que mais dúvidas causou:

Bárbara perdeu o amor da sua vida no passado dia 19 de Maio. Um amor que começou aos 16 anos na escola e rapidamente foram viver juntos. Viveram em união de facto 27 anos até que no passado dia 19 de Maio, José Ricardo não resistiu à amiloidose. Depois da morte do seu mais que tudo, Bárbara descobre que por ter vivido 27 anos em união de facto não é herdeira de José Ricardo e que não tem direito a nada.

O casal comprou uma casa e José Ricardo deixou dois seguros em que a companheira é a beneficiária. Porém, Bárbara agora não consegue ter acesso aos seguros e teme não poder ficar com a casa, tudo por não ser casada com José Ricardo.

Afinal quais são os direitos de quem vive em união de facto? É o que descobrimos com os comentários da advogada Isabel Cerqueira:

«A pessoa não é herdeira uma da outra, a não ser que faça testamento». Esta é a única forma de garantir a herança do seu companheiro, caso não tenha descendentes.

Veja as explicações e retire os conselhos da advogada: