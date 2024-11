«Tentei converter a minha namorada à força»: Ex-Testemunha de Jeová revela o motivo bizarro por trás da tentativa de conversão

Ex-Testemunha de Jeová revela no programa «Goucha» os desafios vividos dentro da religião e como aos 19 anos decidiu desvincular-se após tentar converter a namorada. Conheça esta história

No programa «Goucha» de hoje, dia 19 de novembro, tivemos como convidado Miguel Faria, um ex-membro das Testemunhas de Jeová, que partilhou um relato profundo sobre a sua experiência dentro desta religião e o impacto que teve na sua vida pessoal, familiar e emocional. A sua história, marcada por desafios e momentos de superação, revela um lado menos conhecido desta comunidade religiosa.

A entrevista começa com uma pequena reportagem, onde Miguel faz uma retrospetiva do seu percurso desde o início da sua educação como Testemunha de Jeová, até ao momento em que desvinculou totalmente dessa doutrina. O motivo que levou a tudo isto? Miguel apaixonou-se por Júlia, e depois de a ter tentado converter à sua religião, acabou por se desvincular da mesma.

Uma educação moldada pelas Testemunhas de Jeová

Miguel foi educado desde cedo segundo os preceitos das Testemunhas de Jeová. Cresceu num ambiente em que a fé era o pilar central de todas as decisões e comportamentos, sendo-lhe ensinado que o mundo fora da congregação era perigoso e destinado à destruição.

Desde criança, foi-lhe incutido o medo do Armagedão e a ideia de que apenas os seguidores da sua religião seriam salvos. "Eu vivia com um medo constante de que o mundo acabasse e de que pessoas morressem", recorda Miguel, descrevendo esse período como profundamente traumático. Veja o vídeo, em baixo.

A separação da mãe e o início de um conflito interno

Aos 16 anos, a vida de Miguel mudou drasticamente quando a mãe foi expulsa da congregação após ter cometido adultério. Segundo as regras da religião, Miguel foi proibido de manter contacto com a mãe e a tia, que também se desvinculou.

No entanto, ele continuou a encontrá-las às escondidas, desafiando tanto as normas da sua comunidade como a pressão familiar. Eventualmente, Miguel decidiu que nunca cortaria relações com a mãe e a tia, mesmo que isso implicasse confrontos com a congregação. Veja o vídeo, em baixo.

Este conflito interno e a rejeição que sentiu da sua própria comunidade levaram-no a uma profunda crise emocional. Entre os 16 e os 19 anos, Miguel enfrentou uma depressão severa, episódios de Transtorno Obsessivo-Compulsivo, ataques de ansiedade e compulsão alimentar.

O amor como ponto de viragem

Aos 19 anos, Miguel conheceu a sua atual companheira, que não seguia os preceitos das Testemunhas de Jeová. Este relacionamento foi um catalisador para a transformação da sua vida. Apesar de, inicialmente, ter tentado convertê-la à religião, Miguel rapidamente percebeu que os valores que lhe tinham sido ensinados já não faziam sentido para ele. O nosso convidado revela o motivo pelo qual tentou que a sua namorada se convertesse. Veja a explicação no vídeo, em baixo.

O ponto culminante deste conflito ocorreu quando foi convocado para um tribunal religioso, onde os líderes da congregação tentaram persuadi-lo a terminar a relação. Foi nesse momento que Miguel decidiu desvincular-se completamente das Testemunhas de Jeová, iniciando um novo capítulo na sua vida.

A denúncia e o livro revelador

Em estúdio, Miguel falou abertamente sobre a sua experiência, criticando a doutrina da religião, que descreveu como uma forma de "lavagem cerebral". Entre os vários aspectos que destacou, referiu o sentimento de superioridade cultivado pelos membros em relação às pessoas fora da congregação e o controlo emocional exercido sobre os fiéis.

Miguel lançou recentemente um livro onde narra toda a sua história, «Monólogos a dois», oferecendo um testemunho poderoso sobre a influência que as Testemunhas de Jeová tiveram na sua vida e o processo de reconstrução pessoal que viveu após sair da religião.

Reflexão final

O relato de Miguel Faria é um exemplo de resiliência e coragem. A sua história não só ilumina os desafios enfrentados por quem abandona comunidades religiosas rígidas, mas também inspira outras pessoas a lutarem pela sua liberdade emocional e espiritual.

Veja tudo, nos vídeos em cima.