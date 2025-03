Atropelada por uma jovem, Ana ficou tetraplégica mas desistiu do processo crime - e a razão é comovente

Apesar de ter ficado tetraplégica após um atropelamento, Ana Cristina Tavares decidiu perdoar. Conversou com a jovem que a atingiu, aceitou as suas desculpas e desistiu do processo crime.

A vida de Ana Cristina Tavares mudou drasticamente no dia 10 de dezembro de 2018. Natural de Matosinhos e mãe de dois filhos, Ricardo e Ana Filipa, Ana viu-se confrontada com um dos maiores desafios que alguém pode enfrentar: a tetraplegia. O diagnóstico surgiu após ser atropelada por uma jovem de 21 anos enquanto atravessava uma passadeira. O impacto foi brutal, e Ana perdeu a consciência no momento do embate. Quando acordou, já no hospital, percebeu que não se conseguia mexer.

O que poderia causar revolta, causou uma nova vida. Ana chegou a conversar com a jovem que a atropelou, que lhe pediu desculpa. Ana aceitou-as e desistiu do processo crime: "Ela era jovem e eu não queria estragar a vida dela. O facto dela ter estragado a minha vida, não quer dizer que eu estrague a dela"

A reabilitação

O período de reabilitação foi longo e difícil. Ana esteve internada durante três meses no Centro de Reabilitação do Norte, onde teve de reaprender a viver dentro das suas novas limitações. Mas, em vez de se deixar vencer pelas adversidades, encontrou forças para continuar. Com determinação, recuperou alguma mobilidade nos braços e mãos, o que lhe permite hoje realizar tarefas essenciais como comer, escrever e conduzir a sua cadeira de rodas.

Um testemunho de resiliência e superação que deixou Goucha sem palavras: "Vou dizer uma coisa que se calhar vai deixar as pessoas chocadas. Nunca fui tão feliz na minha vida: eu não ando, mas faço tudo aquilo que quero".

Uma Nova Rotina e o Fim do Casamento

Para além do impacto físico e emocional, o acidente trouxe também mudanças profundas na sua vida pessoal. O casamento de 19 anos com o pai dos seus filhos acabou por chegar ao fim. Ana admite que foi um alívio, até porque o casamento já não estava no melhor estado.

Depois disso, contratou uma cuidadora para a ajudar no dia a dia.

O Regresso à Vida Profissional e a Superação Diária

Apesar de todas as dificuldades, Ana Cristina nunca desistiu de viver com qualidade e retomar as suas rotinas. Professora de formação, conseguiu voltar ao ensino e atualmente dá aulas de Língua Portuguesa Não Materna a alunos do 7.º ano. "Dar aulas faz-me sentir útil e autónoma."

Uma Vida Sem Limites

Ana recusa-se a viver presa às limitações impostas pela tetraplegia. Adora viajar e faz questão de continuar a explorar o mundo, independentemente da cadeira de rodas. "Viajo para fora de Portugal duas vezes por ano. A cadeira de rodas não é um impedimento."